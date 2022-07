Dermatite atopica: dupilumab efficace anche se preso ogni 2 settimane

Dermatite atopica: il passaggio della somministrazione di dupilumab da una volta alla settimana a una volta ogni due settimane non ha influito sull’efficacia

In alcuni pazienti con dermatite atopica il passaggio della somministrazione di dupilumab da una volta alla settimana a una volta ogni due settimane non ha influito sull’efficacia o la sicurezza a lungo termine della terapia. Sono i risultati di un’analisi ad interim pubblicati sull’American Journal of Clinical Dermatology.

La gestione della dermatite atopica da moderata a grave richiede spesso un trattamento a lungo termine con terapie sistemiche. Tuttavia molti trattamenti disponibili non sono raccomandati per l’uso prolungato a causa di problemi di sicurezza e per alcuni farmaci sperimentali più recenti mancano i dati sulla sicurezza a lungo termine, hanno premesso il primo autore Lisa Beck e colleghi del dipartimento di dermatologia presso lo University of Rochester Medical Center di Rochester, New York.

Ad esempio i corticosteroidi sistemici sono spesso usati per trattare le gravi esacerbazioni della malattia, ma non sono raccomandati per trattamenti di durata superiore a 2 settimane. Inoltre, dopo l’interruzione del trattamento sono comuni le riacutizzazioni di rimbalzo.

La durata massima raccomandata del trattamento con ciclosporina è di 1 anno negli Usa e di 2 anni in Europa per motivi di sicurezza. La ciclosporina richiede anche un attento monitoraggio dei segni vitali e dei parametri di laboratorio per rilevare variazioni indesiderate della pressione sanguigna e della funzione renale durante l’uso.

Altri immunosoppressori sistemici, tra cui metotrexato, azatioprina e micofenolato mofetile, vengono comunemente utilizzati off label per trattare l’eczema moderato/severo, ma sono stati segnalati eventi avversi gravi. Uno studio in aperto ha valutato l’efficacia e la sicurezza di metotrexato e azatioprina in questa popolazione di pazienti fino a 5 anni, ma la dimensione del campione considerato era piccola (N = 27) e l’aderenza alla terapia a 5 anni era bassa per via degli eventi avversi e della mancanza di efficacia

Valutazione di dupilumab a lungo termine

Obiettivi dello studio erano:

effettuare un’analisi ad interim dei risultati di sicurezza ed efficacia dell’estensione in aperto dello studio LIBERTY AD in pazienti adulti con dermatite atopica da moderata a grave trattati con dupilumab fino a 4 anni

da moderata a grave trattati con fino a 4 anni descrivere i risultati di efficacia in un sottogruppo di pazienti che sono passati da dupilumab 300 mg ogni settimana dopo almeno 156 settimane di trattamento a dupilumab 300 mg ogni 2 settimane e sono stati seguiti per circa 48 settimane (mediana 48,5 settimane) dopo lo switch.

L’analisi ha incluso 2.677 pazienti arruolati e trattati, 352 dei quali hanno completato le valutazioni di efficacia fino alla settimana 204, mentre 202 hanno completato le valutazioni di sicurezza di follow-up fino alla settimana 244. I partecipanti hanno rispettato il trattamento nel 98,1% dei casi, secondo i dati auto-riferiti.

Efficacia e sicurezza mantenute con dupilumab a settimane alterne

Dupilumab ha dimostrato rapidi miglioramenti nei segni e sintomi della dermatite atopica nelle prime settimane di trattamento, seguiti da un’efficacia prolungata fino a 204 settimane:

i risultati di efficacia della settimana 204 hanno mostrato punteggi medi di 2,46 nell’Eczema Area and Severity Index (EASI), con una variazione del 91,07% rispetto al basale dello studio genitore.

i punteggi della Pruritis Numerical Rating Scale (PNRS) erano di 2,1, che rappresentava una variazione percentuale media rispetto al basale dello studio genitore del 68,74%.

tra i 226 pazienti che sono passati dal dosaggio una volta alla settimana a quello ogni due settimane, l’efficacia di dupilumab è stata mantenuta.

Non sono stati osservati cambiamenti nel profilo di sicurezza di dupilumab rispetto agli studi precedenti. Rinofaringite, eczema, infezioni del tratto respiratorio superiore, herpes orale, congiuntivite, reazioni al sito di iniezione e cefalea si sono verificati ciascuno in non oltre il 5% dei pazienti.

La natura in aperto dello studio, insieme alla mancanza di un braccio di controllo, può limitare l’applicabilità clinica di questi risultati, hanno fatto presente i ricercatori. «Questi risultati supportano l’uso di dupilumab come trattamento continuo a lungo termine per adulti con dermatite atopica da moderata a grave» hanno concluso.

Bibliografia

Beck LA et al. Dupilumab Provides Acceptable Safety and Sustained Efficacy for up to 4 Years in an Open-Label Study of Adults with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis. Am J Clin Dermatol. 2022 May 3;1-16.

