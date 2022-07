“Riviera Rivoli” è la nuova canzone di clauscalmo

Fuori per Futura Dischi il secondo singolo di clauscalmo: Riviera Rivoli. Dopo il (non) debutto con Buffet, un altro tassello musicale svela contorni di un progetto da scoprire

Riviera Rivoli dice che tante cose non si vedono ma esistono, e che le stesse mutano e non per questo annientano la loro forma precedente: rivoli di sudore a dire fatica sotterranea, come rivoli d’acqua a nutrire inarrestabili il campo e far crescere i frutti. La baia (riviera) è dove ti rintani se hai paura, ma anche dove scegli di lavare via l’affanno e liberarti.

Di un’intimità e di una genuinità percepibile fin dai primi frangenti, Riviera Rivoli è “una canzone anziana, sia nel modo di porsi che anagraficamente, ma molto vivida nel comunicare delle sensazioni, degli stati d’animo, quindi non potrà mai diventare un fossile per me. ancora oggi sebbene io sia più adulta e meno scalmanata nel guardare attorno, mi risuona forte e da un valore alla mia voce interna. finché sarà così per me credo nella sua genuina capacità di restare.”

Sonorità che percorrono le strade intraprese dal singolo precedente lasciano le menti in viaggio, con quella calma di quando si ha la sensazione di perdersi, conoscendo già la strada.

BIO

clauscalmo è dove Clara parla libera, racconta cosa vede sott’acqua, tra le dune, sulla luna: tutto in questa dimensione la riguarda. Polistrumentista e autrice, scruta a fondo attorno. Con un punto di vista onirico e sommerso, si spinge dove vuole arrivare.

La sua musica è come una filastrocca indie 90’s. Chitarre pulite, intrecci percussivi e synth surrealisti sono il percepibile, ma il mantra di clauscalmo è che “se qualcosa non si vede non vuol dire che non esiste”: e allora si potrebbe parlare delle influenze post-rock e new wave, che porta gelosa sempre con sé.

Dopo anni in band e qualche esperienza da turnista, tra concerti segreti e grossi furgoni, sceglie di iniziare a schiudersi: ecco il suono che fa il guscio che si rompe.