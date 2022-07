Previsioni meteo 2 luglio 2022: weekend con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 luglio 2022: nuova ondata di caldo sull’Italia con temperature in aumento e città da bollino rosso

Un promontorio africano si trova esteso sul Mediterraneo, portando condizioni meteo stabili in Italia ma anche caldo di nuovo in aumento. Cieli soleggiati caratterizzeranno infatti la giornata odierna, che vedrà ancora assenza di piogge e temperature massime in aumento, su valori superiori alla media stagionale.

Nella giornata di oggi avremo ancora diverse città da bollino rosso come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Nel dettaglio, è previsto caldo da bollino rosso a: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Bollino arancione a Milano e Verona.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo bel tempo su tutta l’Italia, con il picco di questa nuova ondata di caldo atteso tra martedì e mercoledì. A seguire l’anticiclone dovrebbe battere in ritirata lasciando spazio a correnti più fresche e instabili, che potrebbero portare anche al ritorno delle piogge. Serviranno però ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, sabato 2 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Sulle regioni del Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi sereno. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione per gran parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tempo stabile anche nelle ore serali con qualche addensamento alto in transito.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.