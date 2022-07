L’Italia è al primo posto per numero di Neet: nasce Academy Rapido

La startup, fondata da Alessandro Palmieri, combina la scalabilità dei corsi MOOCs con l’efficacia dei Master Online. Attraverso una metodologia innovativa basata sul team work e problem solving, resa scalabile dalla tecnologia, Academy Rapido riesce a trasformare giovani under 30 senza lavoro nei professionisti digital di domani, gratis. Questo permette di formare contemporaneamente un numero potenzialmente illimitato di giovani NEET.



“Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare in una startup a 18 anni. Dal liceo classico mi sono trovato catapultato in un ufficio a risolvere problemi nuovi ogni giorno. Ma non ero solo, c’erano dei colleghi fantastici con me e avevo manager esperti con cui confrontarmi – racconta Alessandro Palmieri, CEO di Academy Rapido – Questo è il tipo di esperienza che vogliamo offrire con Academy Rapido. È la soluzione più efficace per formare nuovi professionisti in scala e combattere la disoccupazione giovanile.”

I partecipanti ai corsi di Academy Rapido vengono immersi in un ambiente analogo a quello lavorativo, caratterizzato da progetti da consegnare e colleghi di team con cui collaborare, con gli stessi processi e strumenti usati in azienda. A supportare i partecipanti non ci sono professori ma manager di aziende e business coach.

Il risultato è che in soli tre mesi Academy Rapido è in grado di formare giovani senza background tecnico su ruoli Tech ad alta richiesta come IT Support Analyst in modo scalabile ed efficiente, con un tasso di occupazione ad un mese dal termine superiore al 50%.