Il The Space Cinema di Silea si rifà il look

Il multisala The Space Cinema di Silea riaprirà ad agosto con una nuova veste. Grandinetti, GM del circuito: “Sarà una rivoluzione dell’esperienza in sala”

Entra nel vivo il piano di rinnovamento del The Space Cinema di Silea, una ristrutturazione progressiva che si concluderà, secondo il progetto, entro la prossima estate. Gli interventi riguarderanno l’intero cinema, ma la novità principale è l’installazione delle nuove poltrone Recliner.

Dopo i primi lavori avviati ad inizio primavera, in alcune specifiche aree del multisala, questa fase prevede la chiusura, a partire dal prossimo 13 giugno, dell’intera struttura, che sarà riaperta al pubblico intorno alla prima metà di agosto. Gli altri dettagli del progetto saranno comunicati a ridosso della riapertura.

“Tra le cose che gli ultimi anni ci hanno insegnato, una è certamente che dai momenti di crisi e difficoltà nascono nuove opportunità, nuovi modi di guardare al mondo. Questo è il nostro modo di guardare al futuro – commenta Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema – Con un investimento importante, che avevamo in mente da tempo e che vuole essere un messaggio forte di fiducia e di ottimismo per il settore, per i cittadini e per ogni appassionato del grande schermo. La sala è sempre stato il luogo dove vivono le grandi storie, il momento puramente magico di visione e condivisione collettiva, in cui crediamo da sempre. Oggi ci impegniamo a rinnovare completamente questa esperienza, migliorando il The Space Cinema di Silea sia nel design che nelle sedute, fino all’offerta food & drink, per regalare al pubblico la possibilità di godersi la completa immersione nell’esperienza unica del cinema in sala. Il prossimo agosto scoprirete una nuova dimensione del grande schermo.”

Quello a Silea è uno dei 36 multisala del circuito The Space Cinema, che in questi mesi ha lavorato ad analoghi interventi in altre strutture in Italia, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza ai suoi spettatori. Alla fine del 2021, infatti, anche i multisala di Cagliari, Vicenza e Bologna sono stati riaperti al pubblico completamente rinnovati.

The Space Cinema invita il pubblico a visitare il proprio sito internet per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sulle novità in arrivo.