Uso eccessivo di antibiotici rischioso per l’intestino

L’uso eccessivo di antibiotici mirati ai patogeni gastrointestinali è stato associato a un aumento del rischio di malattie infiammatorie croniche intestinali

L’uso di antibiotici, in particolare quelli mirati ai patogeni gastrointestinali, è stato associato a un aumento del rischio di malattie infiammatorie croniche intestinali in persone adulte, secondo quanto presentato durante la conferenza stampa della Digestive Disease Week 2022.

“Questo rischio è maggiore con ogni successivo ciclo di antibiotici prescritti, negli 1-2 anni successivi all’uso di antibiotici e con antibiotici mirati ai patogeni gastrointestinali”, evidenzia Adam S. Faye, assistente professore di medicina e salute della popolazione presso la NYU Grossman School of Medicine.

Faye e colleghi hanno utilizzato i registri nazionali della Danimarca per identificare 2.327.796 individui, di età compresa tra 60 e 90 anni, con un follow-up di 22.670.484 anni persona, e hanno raccolto informazioni sull’esposizione agli antibiotici utilizzando il registro nazionale danese delle prescrizioni. Durante il follow-up sono stati identificati un totale di 10.773 nuovi casi di colite ulcerosa e 3.825 casi di malattia di Crohn.

“Sappiamo che l’incidenza delle IBD è in aumento negli anziani e pensiamo che i fattori ambientali siano più importanti della genetica”, ha affermato Faye. “Quando si osservano i pazienti più giovani con nuove diagnosi di Crohn e colite ulcerosa, c’è generalmente una forte storia familiare. Ma negli anziani, sembra che sia qualche fattore ambientale ad innescarle”.

I ricercatori hanno utilizzato i rapporti dei tassi di incidenza (IRR) per esaminare l’uso di antibiotici da 1 a 5 anni prima della diagnosi e hanno considerato il numero e la tempistica dei cicli, nonché le classi specifiche.

Il programma PREDICT del Centro nazionale di eccellenza danese e el Monte Sinai hanno esaminato se questa connessione si applicasse agli anziani. Hanno monitorato l’esposizione agli antibiotici tra 2,3 milioni di pazienti di età pari o superiore a 60 anni nel registro nazionale danese che non avevano precedenti diagnosi di IBD.

Tra il 2000 e il 2018, accumulando oltre 22 milioni di anni persona di follow-up, lo studio ha rilevato 10.773 nuovi casi di colite ulcerosa e 3.825 nuovi casi di Crohn. Per ridurre i potenziali fattori di confusione dalla prescrizione di antibiotici per i sintomi di IBD non diagnosticata, i ricercatori non hanno incluso nelle loro analisi alcuna esposizione agli antibiotici nell’anno precedente alla diagnosi di IBD.

Nel complesso, l’esposizione agli antibiotici è stata associata ad un aumentato rischio di IBD. Qualsiasi uso di antibiotici è stato associato a un aumento del tasso di incidenza (IRR) per lo sviluppo di IBD (IRR 1,65, intervallo di confidenza al 95% [CI] 1,58-1,71) che aumentava in base al numero di cicli di antibiotico (un ciclo di antibiotici, IRR=1,27, IC 95% , 1,21-1,33; due cicli, IRR=1,54, IC 95%, 1,46-1,63; tre cicli, IRR=1,66, IC 95%, 1,67-1,77; quattro cicli, IRR=1,96, IC 95%, 1,83-2,09; e cinque o più cicli, IRR=2,35, IC 95%, 2,24-2,47).

È stata osservata una risposta alla dose. Il rischio di sviluppare IBD era più alto negli individui che avevano ricevuto più cicli di antibiotici.

Il momento dell’esposizione agli antibiotici era importante. Il rischio di sviluppare MICI era maggiore in coloro che avevano ricevuto antibiotici da 1 a 2 anni prima della diagnosi (IRR=1,87; IC 95%, 1,79-1,94), ma persisteva anche in coloro che avevano ricevuto antibiotici da 5 a 10 anni prima della diagnosi (IRR=1,42; IC 95%, 1,36- 1.48).

“Quando guardi il numero di cicli di antibiotici, puoi vedere che c’è una risposta alla dose positiva”, ha detto Faye durante la presentazione, osservando che hanno eseguito la sensibilità e le successive analisi 10 anni dopo e che i rischi sono persistiti. “Dopo un ciclo i pazienti avevano il 27% in più di probabilità di avere una diagnosi di IBD rispetto ai pazienti che non avevano assunto alcun antibiotico. Dopo cinque o più cicli, il rischio era del 236% più alto”.

Il tipo di antibiotico contava. La maggior parte delle classi di antibiotici era associata a un aumentato rischio di IBD, ad eccezione di quelli che non influiscono sul microbioma gastrointestinale, come la nitrofurantoina.

Tra gli antibiotici con l’IRR più alto c’erano flurochinoloni (IRR=2,27; IC 95%, 2,08-2,48), nitroimidazoli (IRR=2,21; IC 95%, 1,95-2,50) e macrolidi (IRR=1,74; IC 95%, 1,64- 1.84).

Questi dati sottolineano la necessità di una gestione continua degli antibiotici e offrono ai medici maggiori informazioni su quando sospettare di IBD nei pazienti più anziani.

“La diagnosi di malattie infiammatorie intestinali negli anziani può essere difficile perché esiste un’ampia differenza”, ha affermato il dottor Faye. “Se sai che i pazienti hanno recentemente seguito cicli di antibiotici, forse l’IBD si sposta un po’ più in alto sul tuo differenziale”.

Il dottor Faye ha avvertito che questi dati non escludono la possibilità che le infezioni sottostanti che richiedono l’uso di antibiotici possano contribuire all’IBD, al contrario dell’antibiotico stesso. Futuri studi sul microbioma potrebbero aiutare a distinguere questi due potenziali fattori scatenanti.

“Questi dati supportano l’idea che forse gli antibiotici stanno facendo qualcosa al microbioma gastrointestinale”, ha affermato il dottor Faye. “Anche gli antibiotici che non sono usati per trattare i patogeni gastrointestinali ma che comunque hanno un impatto sul microbioma hanno un rischio”.

“L’associazione tra l’esposizione agli antibiotici e lo sviluppo di IBD a esordio più remoto sottolinea l’importanza della gestione degli antibiotici come misura di salute pubblica e dovrebbe renderci giudiziosi nell’utilizzo in questa popolazione. Il nostro studio pone le basi per studi futuri per valutare i cambiamenti nel microbioma intestinale a seguito dell’uso di antibiotici, che clinicamente possono aiutare con la previsione e la prevenzione”, ha affermato Faye.

