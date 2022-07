Fibrosi polmonare idiopatica: nuova terapia promettente

Fibrosi polmonare idiopatica: in fase II buoni risultati per la nuova terapia sperimentale di Boehringer Ingelheim

Pubblicato sul The New England Journal of Medicine i dati di fase II su BI 1015550, un nuovo inibitore sperimentale della fosfodiesterasi 4B (PDE4B). I promettenti dati a 12 settimane, che hanno evidenziato una riduzione nel tasso di declino della funzione polmonare in pazienti con fibrosi polmonare idiopatica (IPF), saranno presentati anche alla sessione Breaking News della Conferenza internazionale dell’American Thoracic Society (ATS) il 16 maggio a San Francisco.

“Questi incoraggianti dati iniziali mostrano che il trattamento con BI 1015550 ha rallentato il tasso di declino della funzione polmonare nei pazienti che non assumevano antifibrotici e in quelli trattati con la terapia antifibrotica esistente”, commenta Luca Richeldi, Professore delle Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e sperimentatore principale di questo studio.

L’endpoint primario dello studio era la variazione della capacità vitale forzata (FVC) – ovvero la massima quantità di aria (misurata in mL) che può essere espulsa in espirazione forzata dai polmoni dopo un’inalazione massimale – dal basale alla Settimana 12.

Le variazioni mediane per i pazienti trattati con BI 1015550 hanno mostrato un lieve miglioramento della FVC, mentre nei soggetti trattati con il placebo la FVC si è ridotta:

Le variazioni mediane della FVC nei pazienti che non assumevano antifibrotici autorizzati corrispondevano a +5,7 mL per BI 1015550 e -81,7 mL per il placebo.

Nei pazienti già sottoposti alla terapia antifibrotica, le variazioni mediane della FVC erano +2,7 mL per BI 1015550 e -59,2 mL nel braccio placebo.

Con una probabilità superiore al 98%, BI 1015550 è stato superiore al placebo nel rallentare il peggioramento della funzione polmonare nei soggetti con IPF.

Lo studio ha soddisfatto anche l’endpoint secondario, dimostrando che BI 1015550 ha presentato un promettente profilo di sicurezza e tollerabilità nei pazienti con IPF nel corso di 12 settimane. L’evento segnalato con maggiore frequenza in tutti i pazienti (>10% dei pazienti) era la diarrea; tutti gli eventi riferiti sono stati definiti non seri. Non sono stati identificati nuovi aspetti relativi alla sicurezza, e le caratteristiche basali erano generalmente bilanciate nei due gruppi di trattamento.

BI 1015550 ha ricevuto la Breakthrough Therapy Designation dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti a febbraio 2022. Boehringer Ingelheim avvierà un programma di sperimentazione clinica di fase III per studiare ulteriormente BI 1015550 e stabilire se possa migliorare la funzione polmonare nelle persone affette da IPF e altre forme di PPF, con l’ambizione di rendere disponibile questo farmaco ai pazienti in tempi rapidi.

Informazioni sulla sperimentazione di fase II

Lo studio di fase II randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo (NCT04419506) ha valutato l’efficacia e la sicurezza di BI 1015550 per via orale, 18 mg due volte al giorno, in pazienti con IPF (n=147).

Alcuni pazienti con FVC ≥45% del valore predetto, non sottoposti a una terapia antifibrotica o trattati con una dose stabile di terapia antifibrotica da almeno 8 settimane prima dell’ingresso nello studio, sono stati randomizzati in rapporto 2:1 al trattamento con BI 1015550 18 mg due volte al giorno o con un placebo per 12 settimane.

L’endpoint primario era la variazione della FVC alla Settimana 12, mentre l’endpoint secondario era la percentuale di pazienti con eventi avversi emergenti dal trattamento durante lo studio.

L’inizio del programma di fase III è previsto nella seconda metà di quest’anno:

NCT05321082: in pazienti con pneumopatia interstiziale fibrosante progressiva (PF-ILD)

NCT05321069: in pazienti con IPF

