Ella Goda & Giulia Ottonello cantano “Mentre il buio se ne va”

“Mentre il buio se ne va” è il nuovo singolo degli Ella Goda, che per l’occasione hanno lavorato con Giulia Ottonello, con distribuzione ArtistFirtst ed etichetta Sorry Mom!

Questa rappresenta la terza uscita che anticipa il secondo disco degli Ella Goda.

La scrittura è avvenuta durante il primo Lockdown, in un momento nel quale si sperava che la primavera potesse dare nuova libertà.

Giulia Ottonello è un’artista eclettica, vincitrice della seconda edizione di Amici e protagonista di numerosi musical.

La voce pulita della cantante ben si sposa con la strumentale prettamente rock di questo pezzo e con il timbro baritonale del cantante Brian.

Grazie a questi contrasti e alla dinamica degli strumenti. “Mentre il buio se ne va” risulta un lavoro orecchiabile, pulsante, che vibra di vita propria.

La realizzazione del videoclip ufficiale è stata affidata a Romano Dubbini, giovane regista dall’ottima mano.

Ella Goda è il nome che riunisce tre musicisti che collaborano dal 2015: Brian Zaninoni (voce, chitarra, pianoforte), Sebastiano Pezzoli (basso, sintetizzatore) e Marco Torri (batteria, programmazioni).

Rock anglo-americano, cantautorato italiano, sintetizzatori anni 90, drumming punk e melodie accattivanti, sono alcune delle più significative caratteristiche che si ritrovano nelle composizioni della band, che non rinuncia a seguire un’evoluzione di suono contemporanea, riservando grande importanza alla stesura dei testi in italiano, per creare connubi o contrasti che rendono i brani orecchiabili ma ricchi di personalità.

Nel corso di circa due anni di lavoro nascono le tracce che vanno a comporre il primo omonimo disco della band, uscito ad aprile 2017 per l’etichetta Bulbart, anticipato dal singolo “La cura Schopenhauer” il cui videoclip è stato trasmesso in anteprima esclusiva dal canale MTV New Generation e dal brano “Quattro Anni” inserito nella compilation di Rockit di Marzo 2017.

Nel 2021 registrano 7 tracce che andranno a comporre il secondo disco in uscita per Be NEXT Music/ Sorry Mom! nel 2022, anticipato a dicembre dalla pubblicazione del brano “Le cose giuste” e in seguito da “Umori”.

L’ultima uscita, sempre in attesa dell’album, è “Mentre il buio se ne va” in collaborazione con la cantante Giulia Ottonello.