Portare in vacanza il gatto: i consigli del veterinario su come gestire gli spostamenti al meglio per vacanze feline a prova di stress

L’estate 2022 è ufficialmente iniziata e per le tante famiglie che si preparano a partire con l’amico felino, per un weekend o un periodo più lungo, si pongono diverse domande legate alle “vacanze feline”. Perché se gli spostamenti, la scoperta di posti nuovi, la compagnia di altre persone e i cambiamenti nelle abitudini sono per le persone fonte di relax e divertimento, lo sono sicuramente meno per i gatti, che in generale amano molto di più la routine nel proprio ambiente.

Proprio pensando a chi partirà per un fine settimana o per qualche giorno in più insieme al proprio amico a quattro zampe, ecco alcuni consigli elaborati con la consulenza della Dottoressa Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente Senior di S.I.S.C.A (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) per prepararsi alle vacanze affinché siano un momento speciale da trascorrere felici insieme.

Valigia del gatto: le 5 cose che non possono mancare!

Occorre portare le ciotole e il cibo a cui il gatto è quotidianamente abituato per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare continuità alla sua routine alimentare, oltre agli eventuali farmaci abituali. Serve la cassetta igienica per i bisogni: ne esistono anche di “portatili” adatte ai viaggi e all’automobile. E’ necessario portare e abbastanza sabbia da utilizzare durante le soste durante il viaggio così da permettere al gatto di “andare in bagno”. Almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio il classico verticale, si può optare per un formato orizzontale come, ad esempio, un tappetino di cocco o di sisal. La sua cuccia preferita e qualche giocattolo tutti gli oggetti a lui più familiari che possono aiutarlo ad ambientarsi in un posto nuovo più facilmente. I feromoni per la serenità del micio da posizionare al momento dell’arrivo all’interno della casa vacanze, come il nuovo diffusore di feromoni felini FELIWAY Help! appositamente studiato per una durata settimanale, ideale per la prevenzione di stress e disagio legato a situazioni transitorie, ad esempio per un weekend fuori porta o una vacanza estiva.

Per viaggiare ed evitare situazioni di stress sia per l’animale che per chi sta guidando, è indispensabile, nonché obbligatorio, il trasportino, che deve essere abbastanza ampio così che il gatto possa sentirsi comodo durante il trasporto. “Nei giorni precedenti alla partenza è sempre consigliabile tenerlo in casa, aperto con un cuscino all’interno, per far sì che il gatto possa conoscerlo e gradirlo quasi come se fosse una cuccia, e, successivamente, dopo ogni viaggio, lavarlo per eliminare i feromoni di allarme rilasciati dal felino se stressato durante il trasporto” spiega la dottoressa Giussani. “Per prepararlo al viaggio successivo, un ulteriore suggerimento è quello di spruzzare al suo interno i feromoni in formato spray almeno 15 minuti prima dell’ingresso del piccolo felino” conclude.

Una volta giunti a destinazione, per una permanenza serena, è utile allestire la casa vacanze a misura di gatto scegliendo un ambiente unico, ad esempio la camera da letto, nel quale aprire il trasportino all’arrivo, lasciando il giusto tempo all’animale per poter iniziare ad esplorare il resto della casa. A quel punto si potranno poi sistemare in modo adatto anche tutte le altre risorse: la cassetta igienica in bagno, la ciotola del cibo in cucina, la ciotola dell’acqua e il graffiatoio in soggiorno. La collocazione ideale per il diffusore di feromoni è al centro dell’abitazione, ad esempio in soggiorno. Inappetenza per i primi giorni, agitazione e la ricerca di un nascondiglio sicuro sono comportamenti abituali per un micio che non conosce la nuova casa: cercare di mantenere una continuità con la routine di casa – ad esempio gli orari dei pasti e del gioco – lo aiuterà ad ambientarsi meglio. Un soggiorno breve in un luogo non familiare può essere destabilizzante, così come lo sarebbe restare a casa da solo o essere ospite in una casa sconosciuta di altri. Per prevenire ogni forma di stress sono in tutte queste situazioni di disagio transitorio i diffusori di feromoni facciali felini di FELIWAY Help! – di durata settimanale – sono di grande aiuto. Riproducono tutte le proprietà calmanti dei feromoni che i gatti rilasciano in natura, messaggi di comunicazione chimico-olfattiva che contrassegnano un luogo come sicuro e accogliente, portando così tranquillità ai gatti che vi abitano, anche per un breve periodo.

Viaggi in auto sicuri e senza stress in 5 mosse.

Prima di prendere in considerazione l’idea di un viaggio in auto con il micio, l’ideale è abituarlo con anticipo alla vista, all’odore e ai rumori della macchina. In questo modo, quando arriverà il momento di partire avrà maggiore familiarità con il mezzo. Inoltre, qualche utile accorgimento per partire con più serenità…

Fare in modo che si abitui per tempo al trasportino, ad esempio lasciandolo in casa con la porticina aperta e con, al suo interno, un morbido cuscino e bocconcini prelibati. in questo modo il gatto si sentirà sicuro al suo interno. Condurre il piccolo felino con il trasportino nell’auto parcheggiata Aprire il trasportino e lasciare che il gatto esplori in libertà l’abitacolo avendo cura di chiudere portiere e finestrini Accendere il motore, in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio sembra tranquillo un breve giretto sarà la fase finale del test per prepararlo alla partenza. Spruzzare FELIWAY Classic Spray nell’auto e all’interno del trasportino, circa un quarto d’ora prima della partenza, aiuterà il gatto a riconoscere l’ambiente come accogliente e sicuro grazie alla presenza dei feromoni felini.