Diego su YouTube con il video di “Fuck Montana”

Disponibile online su YouTube il videoclip ufficiale di “Fuck Montana”, il nuovo singolo dell’artista sardo Diego

Pubblicato per Nepodent Entertainment/Thaurus Publishing e distribuito da Believe, esce oggi su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip ufficiale, “Fuck Montana”, il nuovo singolo dell’artista sardo DIEGO.

Ad un mese dalla pubblicazione della sua ultima release,“Sorry Mama” featuring Skema, l’artista prosegue il filone del freestyle, “Like Mamba”, pubblicato a sorpresa sui sui suoi canali pochi giorni fa, con un nuovo brano caratterizzato dalla stessa attitudine cruda e diretta.

In “Fuck Montana” Diego prende una posizione ben precisa lanciando un forte messaggio: il successo, è uno stato che va costruito con dedizione, costanza e capacità, non emulando stili di vita legati ad immaginari più cinematografici che reali. Da qui il titolo della traccia, la fascinazione che esercita la figura di Tony Montana su molti giovani in cerca di opportunità e la mitizzazione di simili icone, rappresenta solo uno stupido gioco, nel migliore dei casi, e può trasformarsi, nelle peggiori ipotesi, in un errore irreparabile.

Su questa nuova produzione firmata da EMDI, le strofe di Diego trovano la perfetta cornice e vengono ulteriormente messe in risalto dall’atmosfera cupa ed energica del beat, come sempre curatissimo ed originale. Grazie a questa unione tra liriche e sonorità, la traccia risulta particolarmente immersiva ed adrenalinica per l’ascoltatore.

Il videoclip ufficiale di “Fuck Montana” è diretto da Luca Murru.