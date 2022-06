“Fantasia” è il nuovo album dei Cascate

I Cascate pubblicano “Fantasia” per V4V: un EP notturno racconta la musica come rifugio, trascinato dalla focus track “Richiamerò”

Fuori per V4V FANTASIA, il nuovo EP dei CASCATE. Il duo romano dal cuore vintage, dopo i primi singoli che hanno anticipato il progetto discografico, Routine, Quando vai via, e la recente title track disponibile dallo scorso 6 maggio, realizza un EP oscuro, figlio di tempi incerti, ma che trova una via d’uscita nella stessa musica, vista come rifugio, tra sonorità pastello e vintage.

FANTASIA riunisce infatti le inquietudini e le ambizioni di anni di lavoro piuttosto complessi in cui la musica ha assunto un valore privato, intimo, fondamentale. È in questo che s’intravedono sensazioni notturne, come se il buio accendesse tutte le ispirazioni del duo. Storie immerse nella nostalgia e nella fantasia trovano la massima espressione quando tutto tace e si spegne.

Momenti di evasione e di sfogo in un tuffo lungo sei canzoni ai confini dell’immaginazione, trascinato dalla focus track Richiamerò:

“Richiamerò è un futuro che non esiste, la presa di coscienza di un’azione che non avverrà perchè i tempi non lo permettono. Due strade che si separano nella frenesia dei nostri giorni, che lascia dietro tutto e tutti quelli che non tengono il ritmo, sintetico e decadente, ma che lascia dentro una ferita immobile: un’amarezza acida, che, per quanto veloci possiamo correre, ci segue sempre come un’ombra.

TRACKLIST

1) Routine

2) Quando vai via

3) Fantasia

4) Richiamerò

5) Noi due

6) Dimenticare

BIO

“Cascate” è un duo alt-pop di Roma nato nel 2016 dalle idee di Caterina Magliozzi e Luca Frasca. La loro musica combina la produzione elettronica ad un’attitudine cantautorale vintage italiana. Il risultato è un pop alternativo, romantico e bizzarro, allo stesso tempo dolce e sovversivo che rispecchia a pieno le loro personalità. Nel 2018 registrano i loro brani presso Studionero di Roma e a maggio 2019 pubblicano il primo singolo “Souvenir”, seguito a novembre dal secondo “Fino alla Fine”. A cavallo delle due uscite aprono il concerto di Riccardo Sinigallia a Villa Ada. Entrambi i brani fanno parte del loro Ep d’esordio intitolato “Giardini”, uscito il 24 gennaio 2020 per l’etichetta V4V Records. Nello stesso periodo entrano a far parte del roster de “L’Eretico Booking”. Ad ottobre 2020 e febbraio 2021 pubblicano due nuovi singoli, “Routine” e “Quando vai via”, brani che faranno parte insieme ad un terzo singolo “Fantasia”, in uscita a maggio 2022, del loro secondo EP, omonimo, “Fantasia”.