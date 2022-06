A Cortina arriva la Summer School di Onde Alte

A luglio sulle Dolomiti partirà il Future Camp di Onde Alte, società Benefit e B Corp impegnata in iniziative di impatto positivo su società e ambiente

Onde Alte ( https://www.ondealte.com/ ), società Benefit e B Corp impegnata in iniziative di impatto positivo su società e ambiente, annuncia l’avvio di “Cosa faremo da grandi?” il primo Future Camp in collaborazione con Cortina Academy. Si tratta di un nuovo progetto che avrà luogo dal 18 al 22 luglio 2022, nella cornice naturale delle Dolomiti Ampezzane, dedicato ai giovani per imparare ad ascoltare e ascoltarsi, mettersi in gioco, orientarsi al meglio tra i futuri possibili, con un approccio innovativo e divertente.

Cosa vuoi fare da grande? Questa è una domanda che molto spesso viene rivolta ai giovani, soprattutto al termine del percorso scolastico, ma a cui è complesso rispondere, ancora di più oggi, in uno scenario mutevole e articolato. Per aiutare ragazze e ragazzi a dare forma al proprio futuro nasce il Future Camp “Cosa faremo da grandi?”, un’occasione concreta per i giovani tra i 16 e i 19 anni provenienti da tutta Italia per indagare e conoscere le proprie ambizioni, passioni e capacità e orientarsi rispetto ai possibili percorsi professionali e di vita.

Il progetto: la montagna come luogo per stimolare a guardare verso nuovi orizzonti

Un tempo e uno spazio per riflettere, osservare, approfondire e trovare modi per confrontarsi con se stessi e con gli altri: sono questi gli elementi distintivi del Future Camp, che comprenderà attività indoor e outdoor immerse nei boschi delle Dolomiti ampezzane, da quelle più creative a quelle di rafforzamento delle competenze trasversali. Una di queste è, ad esempio, il teatro nel bosco, un’occasione per allenare le proprie capacità di comunicazione, public speaking e fiducia in se stessi in un contesto a stretto contatto con la natura.

Un’esperienza immersiva di cinque giorni, nella cornice montana di Cortina d’Ampezzo, che, attraverso un approccio all’apprendimento basato su mente e corpo, fatto di relazioni senza filtri digitali, consentirà ai partecipanti di riflettere sugli orizzonti e sui futuri possibili, in linea con le proprie passioni e abilità. Nel corso degli esercizi guidati, di gruppo e individuali, i partecipanti saranno accompagnati da un team di formatori esperti, mentor attenti all’ascolto e al confronto, che porteranno metodologie e strumenti collaborativi per mettere i giovani al centro e prepararli a essere protagonisti del loro percorso e cittadini attivi e consapevoli.

“Siamo entusiasti della partenza di questo nuovo progetto dedicato ai giovani e di aver trovato, grazie a Cortina Academy, il luogo perfetto che possa permettere a tutti i partecipanti di riflettere in un contesto autentico, accogliente e stimolante sul proprio futuro. Con questa iniziativa speriamo di rendere i ragazzi e le ragazze che vivranno insieme a noi questa esperienza più consapevoli delle proprie capacità, di far scoprire passioni inaspettate o nascoste, guidandoli tra la molteplicità di percorsi possibili e unici, come lo è ognuno di loro”, spiega il CEO di Onde Alte, Massimiliano Ventimiglia.

“La partnership con Onde Alte arricchisce e completa la nostra offerta, consentendoci di rivolgerci non solo ai leader di oggi, ma anche a quelli di domani, con lo stesso proposito: rinforzarli e prepararli alle sfide del futuro grazie alle storie della conca ampezzana, storie di innovatori, campioni e pionieri e alla lezione vivente di sostenibilità dei nostri boschi, dei nostri alberi e della nostra cultura alpina” spiega Marco Massarotto, founder di Cortina Academy.

Modalità di partecipazione

Per partecipare al Future Camp “Cosa faremo da grandi?” è necessario iscriversi attraverso il sito www.cosafaremodagrandi.com entro il 10 luglio 2022. Una volta confermata la presenza, si potrà scegliere tra due modalità di partecipazione: l’esperienza diurna, che consente l’accesso alle attività durante le singole giornate, e l’esperienza con boarding, che prevede anche il pernottamento presso le strutture identificate dai partner del progetto.