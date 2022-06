Lombalgia: nuove scoperte sul dolore cronico

Lombalgia: uno studio pubblicato su Science Traslational Medicine potrebbe portare a riconsiderare il modo in cui trattiamo il dolore acuto

I risultati di uno studio appena pubblicato su Science Traslational Medicine potrebbero portare a riconsiderare il modo in cui trattiamo il dolore acuto. Secondo i ricercatori della McGill University e colleghi tra cui il dott. Massimo Allegri, l’uso di farmaci antinfiammatori e steroidi per alleviare il dolore potrebbe aumentare le possibilità di sviluppare dolore cronico.

Il dolore cronico può svilupparsi da uno stato di dolore acuto. “Per molti decenni è stata pratica medica standard trattare il dolore con farmaci antinfiammatori. Ma abbiamo scoperto che questa soluzione a breve termine potrebbe portare a problemi a lungo termine”, afferma Jeffrey Mogil, professore presso il Dipartimento di Psicologia della McGill University e E. P. Taylor Chair in Pain Studies.

Restano da chiarire i meccanismi che mediano il passaggio dal dolore acuto a quello cronico.

Per tale motivo Parisien et al. hanno provato a valutare i fattori importanti in tale passaggio incentrandosi sul sistema immunitario e utilizzando campioni di pazienti e modelli animali.

L’analisi trascrittomica nelle cellule immunitarie di soggetti con lombalgia ha mostrato che i geni infiammatori dipendenti dall’attivazione dei neutrofili erano sovraregolati nei soggetti con dolore risolto, mentre non sono state osservate modifiche nei pazienti con dolore persistente.

Nei roditori, i trattamenti antinfiammatori hanno prolungato la durata del dolore e l’effetto è stato abolito dalla somministrazione di neutrofili. Infine, i dati clinici hanno mostrato che l’uso di farmaci antinfiammatori era associato a un aumento del rischio di dolore persistente, suggerendo che i trattamenti antinfiammatori potrebbero avere effetti negativi sulla durata del dolore.

Tale ricerca mette dunque in discussione le pratiche convenzionali utilizzate per alleviare il dolore. Il normale recupero da una lesione dolorosa comporta l’infiammazione e il blocco dell’infiammazione con i farmaci potrebbe portare a un dolore più difficile da trattare.

L’analisi del trascrittoma

I ricercatori hanno studiato i meccanismi fisiopatologici alla base della transizione da lombalgia acuta a cronica (LBP) e hanno eseguito un’analisi dell’intero trascrittoma in cellule immunitarie periferiche di 98 partecipanti con LBP acuto, seguite per 3 mesi.

I cambiamenti trascrittomici sono stati confrontati tra i pazienti il ​​cui LBP è stato risolto a 3 mesi con quelli il cui LBP persisteva. Sono stati trovati migliaia di cambiamenti trascrizionali dinamici nell’arco di 3 mesi nei partecipanti LBP con dolore risolto, ma nessuno in quelli con dolore persistente.

La sovraregolazione transitoria delle risposte infiammatorie guidata dai neutrofili è stata protettiva contro la transizione al dolore cronico. Nei test del dolore nei roditori, il trattamento precoce con uno steroide o un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) ha portato anche a un dolore prolungato nonostante ci fosse un effetto analgesico a breve termine; un tale prolungamento non è stato osservato con altri analgesici.

L’esaurimento dei neutrofili ha ritardato la risoluzione del dolore nei topi, mentre l’iniezione periferica dei neutrofili stessi, o delle proteine ​​S100A8/A9 normalmente rilasciate dai neutrofili, ha impedito lo sviluppo del dolore di lunga durata indotto da un farmaco antinfiammatorio.

La differenza tra le persone che migliorano e non

L’analisi sull’uomo in caso di mal di schiena acuto nella biobanca britannica ha identificato un rischio elevato di persistenza del dolore per i soggetti che assumono FANS. Pertanto, nonostante l’efficacia analgesica nei primi momenti, la gestione dell’infiammazione acuta può essere controproducente per gli esiti a lungo termine delle persone con LBP.

Nello studio i ricercatori hanno esaminato i meccanismi del dolore sia negli esseri umani che in studi preclinici ed hanno scoperto che i neutrofili, i globuli bianchi che aiutano il corpo a combattere le infezioni, svolgono un ruolo chiave nella risoluzione del dolore.

“Nell’analizzare i geni delle persone che soffrono di lombalgia, abbiamo osservato cambiamenti attivi nei geni nel tempo nelle persone il cui dolore è scomparso. I cambiamenti nelle cellule del sangue e nella loro attività sembravano essere il fattore più importante, specialmente nelle cellule chiamate neutrofili”, afferma Luda Diatchenko, professore presso la Facoltà di Medicina, Facoltà di Odontoiatria e Canada Excellence Research Chair in Human Pain Genetics.

L’infiammazione gioca un ruolo chiave nella risoluzione del dolore

“I neutrofili dominano le prime fasi dell’infiammazione e preparano le basi per la riparazione del danno tissutale. L’infiammazione si verifica per una ragione e sembra che sia pericoloso interferire con essa”, afferma il professor Mogil, che è anche membro dell’Alan Edwards Center for Research on Pain insieme al professor Diatchenko.

Il blocco sperimentale dei neutrofili in studi preclinici ha prolungato il dolore fino a dieci volte la durata normale. Anche il trattamento del dolore con farmaci antinfiammatori e steroidi come desametasone e diclofenac ha prodotto lo stesso risultato, sebbene fossero efficaci contro il dolore all’inizio.

Questi risultati sono supportati anche da un’analisi separata di 500.000 persone nel Regno Unito che ha mostrato che coloro che assumevano farmaci antinfiammatori per trattare il dolore avevano maggiori probabilità di soffrire di dolore da due a dieci anni dopo, un effetto non riscontrato nelle persone che assumevano paracetamolo o antidepressivi.

Riconsiderare il trattamento medico standard del dolore acuto

“I nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere il momento di riconsiderare il modo in cui trattiamo il dolore acuto. Fortunatamente il dolore può essere debellato in altri modi che non implicano l’interferenza con l’infiammazione “, afferma Massimo Allegri, medico del Policlinico dell’Ospedale di Monza in Italia e dell’Ensemble Hospitalier de la Cote in Svizzera.

“Abbiamo scoperto che la risoluzione del dolore è in realtà un processo biologico attivo”, afferma il professor Diatchenko. Questi risultati dovrebbero essere seguiti da studi clinici che confrontino direttamente i farmaci antinfiammatori con altri antidolorifici che alleviano il dolore ma non interrompono l’infiammazione”.

Riferimenti

Marc Parisien et al. Acute inflammatory response via neutrophil activation protects against the development of chronic pain. SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE • 11 May 2022 • Vol 14, Issue 644 • DOI: 10.1126/scitranslmed.abj9954

