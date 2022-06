JYSK punta sull’Umbria e apre anche a Trevi

JYSK ha aperto a Trevi il terzo store in Umbria e 70° in Italia. Con le nuove aperture, si moltiplicano a livello locale le assunzioni

Nei pressi di uno dei più bei borghi d’Italia, Trevi in provincia di Perugia, JYSK inaugura il suo terzo punto vendita in Umbria. L’inaugurazione dello store di Trevi è un’occasione da non perdere per scoprire la magia dello stile scandinavo di JYSK e cosa significa dare un tocco hygge alla propria casa. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità.

Lo store di Trevi è stato realizzato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto.

“Con l’apertura del 70° punto vendita in Italia prosegue il nostro ambizioso piano di espansione, le prossime aperture in Umbria saranno a Terni e Città di Castello” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia. “Il nostro obiettivo è quello di aprire trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024”.

Di pari passo con le aperture dei nuovi negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni. Sono infatti più di settanta le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale e per lo store di Trevi si cercano Store Manager full-time e Sales Assistant part-time.

JYSK Italia ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 64,9 milioni di euro che rappresenta un incremento del 33% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto undici nuovi negozi.

JYSK TREVI

Grande apertura: venerdì 17 giugno, ore 9.00

Indirizzo: via Popoli 31 (località Matigge), Trevi (PG)

Altri store in Umbria: JYSK Corciano, JYSK Todi

Prossime aperture in Umbria: JYSK Terni, JYSK Città di Castello

CARRIERA IN JYSK

Tutte le posizioni aperte: lavoro.jysk.it

DATI JYSK ITALIA 2020/2021

Fatturato: 64,9 milioni di euro

Aumento del fatturato: +33%

11 nuove aperture