Pfizer acquisisce Biohaven Pharmaceuticals

Pfizer ha accettato di acquisire Biohaven Pharmaceuticals per alcuni diritti sulle terapie per gli emicrania Nurtec ODT (rimegepant) e zavegepant

Pfizer ha accettato di acquisire Biohaven Pharmaceuticals per 148,50 dollari per azione in contanti, o circa 11,6 miliardi di dollari, per ottenere il pieno controllo della casa farmaceutica. L’anno scorso, Pfizer aveva pagato 350 milioni di dollari per ottenere una quota del 2,6% in Biohaven come parte di un accordo per alcuni diritti sulle terapie per gli emicrania Nurtec ODT (rimegepant) e zavegepant. Di qiuesti due farmaci adesso Pfizer avrà il controllo toitale.

Le vendite di Nurtec ODT, che è già approvato negli Stati Uniti sia per il trattamento che per la prevenzione dell’emicrania, hanno raggiunto i 124 milioni di dollari nel primo trimestre del 2022 e sono previste tra gli 825 e i 900 milioni di dollari per l’intero anno.

Il mese scorso, rimegepant è stato autorizzato in Europa con il brand Vydura sia per il trattamento acuto dell’emicrania che per la profilassi dell’emicrania episodica.

Insieme all’inibitore orale del CGRP, la pipeline di Biohaven comprende anche l’antagonista del recettore del CGRP in piccole molecole zavegepant, che è attualmente in fase di studio nella fase finale come rilascio intranasale e in una formulazione soft-gel per le indicazioni di emicrania.

Pfizer fa sapere che una domanda di commercializzazione per l’autorizzazione della versione spray intranasale per il trattamento acuto dell’emicrania è stata presentata alla FDA nel mese di marzo.

“Nurtec ODT è la terapia leader per l’emicrania nella classe dei CGRP orali e ha dimostrato una crescita sequenziale di TRx dell’8% rispetto al trimestre precedente. L’approvazione dell’indicazione di prevenzione l’anno scorso ha stabilito Nurtec ODT come l’unica terapia per l’emicrania ‘all-in-one’ e ha contribuito alla sostanziale crescita delle entrate del primo trimestre del 182% rispetto all’anno precedente”, ha detto Coric, aggiungendo: “La crescita del volume di Nurtec ODT e l’accesso dei pazienti richiedono investimenti significativi… Ci aspettiamo che gli investimenti che abbiamo fatto nei programmi copay del primo trimestre guidino la crescita del volume e delle entrate nette per Nurtec ODT nel resto dell’anno”.

A febbraio, Biohaven ha iniziato l’arruolamento in uno studio di fase II/III di Nurtec ODT 75 mg in pazienti con rinosinusite cronica con o senza polipi nasali. In aprile, l’azienda ha iniziato una sperimentazione che valuta il farmaco in pazienti con disordine temporomandibolare.

Il resto della pipeline di Biohanven non fa parte dell’accordo

Insieme al pagamento in contanti, gli azionisti di Biohaven riceveranno anche lo 0,5 di una quota di una nuova azienda quotata in borsa che manterrà i composti della pipeline di sviluppo non CGRP dell’azienda. Questi includono l’adnectina anti-miostatina taldefgrobep alfa, che era in-licenza da Bristol Myers Squibb, e l’attivatore del canale del potassio BHV-7000. Biohaven ha detto che l’attuale CEO Vlad Coric dirigerà la nuova società.

I consigli di amministrazione sia di Pfizer che di Biohaven hanno approvato all’unanimità la transazione, che rappresenta un premio del 78% e dovrebbe chiudersi all’inizio del 2023.

Biohaven ha anche acquisito una piattaforma di targeting del canale Kv7 da Channel Biosciences a febbraio, che si aggiunge al portafoglio di neuroscienze dell’azienda. Il bene principale è BHV-7000, un potenziale attivatore del canale del potassio best-in-class che spera di portare in clinica quest’anno per l’epilessia focale. L’azienda ha anche siglato un accordo di licenza globale con Bristol Myers Squibb per taldefgrobep alfa, una adnectina anti-mioostatina pronta per la fase III per l’atrofia muscolare spinale (SMA). Spera di lanciare una sperimentazione di fase III a metà del 2022.

Biohaven ha iniziato una collaborazione di ricerca con KU Leuven per antagonisti TRPM3 first in class per il trattamento del dolore cronico. L’azienda è diventata anche lo sponsor unico del programma Veterans/Military Outreach della National Headache Foundation per aumentare la consapevolezza dell’emicrania tra i militari in servizio attivo e i veterani. Inoltre, la Global Coalition for Adaptive Research ha annunciato all’inizio dell’anno che il troriluzolo di Biohaven e VT1021 di Vigeo Therapeutics sono stati scelti per partecipare a GBM AGILE, un trial di piattaforma che valuta più terapie per i pazienti con glioblastoma di nuova diagnosi e ricorrente, una forma mortale di cancro al cervello.