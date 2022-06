I Noveis online con il brano “Anna Bolena”

“Anna Bolena” è il nuovo singolo della band Noveis. La canzone nasce in inglese, dalla penna di Andrea Deregibus che ha iniziato a scrivere su un giro malinconico di chitarra

Matteo Sarasso, tastierista della band, ha avuto l’idea di ispirare il testo al sonetto “Whoso list to hunt” di Thomas Wyatt che egli dedicò alla sua ex amante divenuta regina: Anna Bolena.

Il brano è stato arrangiato dal chitarrista Alberto Bisotti e prodotto da Pietro Cuniberti, insieme al quale la band opta per un sound pop rock deciso e ruvido. La traduzione del testo in italiano e la collaborazione di tutte le parti hanno portato così alla nascita di “Anna Bolena”.

“Innamorarsi della moglie del Re significa sperimentare la massima frustrazione. Trattenere il vento in una rete, come scrisse Thomas Wyatt a proposito della sua relazione con la regina Anna Bolena: un drammatico elastico tra fantasia e realtà, tra volere e potere, tra desiderio e proibito. Anna Bolena è la volontà di ingabbiare uno spirito troppo selvaggio per essere addomesticato: è ossessione, è scisma, è ripartire e fermarsi in loop. Anna Bolena siamo noi. Ciascuno di noi.”

Questa stessa composizione verrà pubblicata anche nella versione inglese col titolo “Don’t Let Me”

I Noveis sono un band rock e indie italiana, nata alla fine dell’estate 2001 nella provincia di Vercelli. Propongono brani originali in italiano, ispirandosi al sound britannico che contamina le varie anime musicali dei componenti, portando alla fine nelle sonorità dei loro brani influenze che spaziano dal rock-pop italiano, al blues, fino ad arrivare al noise contemporaneo e alla musica elettronica. La band è oggi composta da Massimo Benedetti (Voce), Andrea Deregibus (Voce/Chitarra Ritmica), Alberto Bisotti (Chitarra Solista), Lorenza Ronza (Basso), Fabio Badano (Batteria/percussioni) e Matteo Sarasso (Tastiera/Pianoforte).