“Killing season” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Killing season”: la trama del film che racconta la storia del veterano di guerra Benjamin Ford e di un turista europeo, Emil Kovac

Adrenalina e azione in prima sertaa su Rai Movie con “Killing season”, il film che andrà in onda in prima serata alle 21:10.

Benjamin Ford (Robert De Niro) e’ un ex soldato americano che ha combattuto in prima linea durante il conflitto in Bosnia. Per cercare di dimenticare gli orrori di cui e’ stato testimone e rimuovere i ricordi piu’ dolorosi di un passato che continua a perseguitarlo, si e’ ritirato a vivere in una baita isolata sulle Montagne Rocciose. Qui, pero’, si imbatte presto in Emil Kovac (John Travolta), un ex militare di origine serba arrivato fin li’ per chiudere dei conti in sospeso. Il loro incontro suscitera’ una serrata guerra fisica e psicologica durante la quale si riapriranno vecchie ferite e i segreti di entrambi verranno rivelati.

Nel cast: Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin.