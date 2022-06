Kevon Love torna con “Collane d’oro”

Kevin Love torna in radio e nei digital store con “Collane d’Oro”, brano che sostiene e supporta “Progetto Amore 2022”

Kevin Love, il celebre artista e tatuatore luganese, dopo aver dimostrato la sua abilità nel rap-game in “1000 Sbatti” (feat. Papi Trujillo), torna in radio e nei digital store con “Collane d’Oro”, brano che, oltre ad evidenziare una nuova sfumatura del suo universo creativo, sostiene e supporta “Progetto Amore 2022”, l’illustre evento a scopo benefico ideato nel 2009 e patrocinato dal Comune di Mendrisio.

Cullato da un incantevole intreccio sonoro capace di trasporre in musica sognante dolcezza e ardente desiderio di rivalsa, il brano è un tuffo nell’oceano del passato, un cammino di barre ed emozioni che, ripercorrendo le tappe personali e professionali dello stesso Kevin, invita l’ascoltatore ad inseguire i propri obiettivi, assecondando le proprie inclinazioni e attitudini, senza concedere spazio e tempo a dubbi, timori, esitazioni e perplessità che, molto spesso, si interpongono tra cuore e meta, impedendoci di realizzarci nella nostra totalità.

Attraverso l’analogia con i monili indossati dai rapper, Kevin Love scardina lo status symbol, puntando il focus sul valore celato dietro all’effimero piacere dato dal materiale, mettendo in luce come un oggetto debba essere solo e soltanto un simbolo, la prova tangibile di un percorso ad ostacoli la cui destinazione non è l’oggetto stesso, il gioiello in questo caso, ma ciò che esso, per chi lo porta, rappresenta.

«“Collane d’Oro” – dichiara – racconta le difficoltà che ho attraversato per raggiungere i miei obiettivi, ma soprattutto, la strada intrapresa per realizzarli. Ho sempre avuto una visione differente dai miei coetanei e dalle altre persone in generale; sto fermo sulla mia posizione e, se voglio qualcosa, cerco di raggiungerla in ogni modo, senza lasciarmi condizionare da pareri o giudizi esterni. Questo pezzo è la narrazione della mia rivalsa e, attraverso esso, voglio trasmettere a chi mi ascolta che bisogna sempre credere in se stessi e che non conta ciò che si desidera, ma il viaggio che si compie per arrivarci».

Un viaggio di sola andata verso il nucleo pulsante di ciò che siamo, una traversata interiore guidata dal faro dei sogni, in cui non sono concesse virate né giri di boa, perché il cuore, conoscendo la destinazione, sa sempre dove condurci, anche quando, ragione, condizionamenti ed influenze esterne, annebbiano la via.

“Collane d’Oro”, seconda release del nuovo capitolo artistico di Kevin Love, verrà presentata live il 28 e il 29 Maggio al Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio, in occasione dell’edizione annuale di “Progetto Amore”, kermesse organizzata da Paolo Meneguzzi che vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana, da Gue’ Pequeno ai Kolors, passando per Vegas Jones, Giaime, Mattak & Funky Nano e tanti altri, il cui ricavato andrà a sostegno delle popolazioni ucraine colpite dalla guerra.

Kevin Love, al secolo Kevin Pomponi, è un rapper e tatuatore luganese classe 1992. Cresciuto con la madre, durante l’adolescenza ha vissuto in diverse città della Svizzera, incontrando persone, culture e carismi differenti che gli hanno permesso di arricchire il proprio bagaglio personale e di corroborare la sua capacità di adattamento. Tra colori, influenze street art e skate, di cui è un ex professionista, si avvicina al mondo dei tatuaggi, passione che lo porta a diventare tatuatore professionista e a farsi conoscere a livello internazionale. All’età di 24 anni, nasce il suo primo figlio, Kyle, e solo un anno più in là, il secondo, Tyler: la meravigliosa esperienza di diventare genitore, lo porta a sviluppare ulteriormente determinazione e tenacia. Durante la sua prima permanenza a Los Angeles – una delle città in cui attualmente lavora – scopre la passione per l’America e lo stile street, sia nel mondo dei tattoo, ma soprattutto in quello musicale ed è da lì che trae ispirazione per i suoi testi, le sue melodie ed il suo flow, fondendo diversi generi e sperimentando, per dar vita alla sua personale cifra stilistica, lontana da etichette e categorizzazioni. Ad Aprile 2022, pubblica il suo primo singolo ufficiale, “1000 Sbatti”, release che lo vede al fianco del seguitissimo trapper madrileno Papi Trujillo e con cui si fa apprezzare da pubblico e critica come un giovane e brillante fuoriclasse del panorama musicale in grado di attingere dal proprio bagaglio professionale multietnico, portando in essere release uniche ed originali che lo rendono istantaneamente riconoscibile, grazie ad un taglio cosmopolita, ma fortemente identificativo.

