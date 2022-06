Teto D’Aprile su YouTube con il nuovo video

Teto D’Aprile su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Io ricordo una vittima”: il brano è anche sulle piattaforme streaming

Fuori il toccante video clip che sa di pace, un inno alla pace e alla speranza di libertà dopo una lotta per una giusta causa.

“Ed ha lottato la vittima e il suo sole adesso ha ritrovato e l’uomo nero adesso non fa più paura .. la salvezza alcune volte è morte in te di una parte che ora non serve”… ritroviamo in questo ritornello tutto il succo della canzone in cui sussistono episodi, ricordi, suggestioni, figure retoriche, una filastrocca sciogli lingua come la definisce il Cantautore Salentino che nella semplicità trova sempre un lato inedito da scoprire e farci scoprire specchio della sua grande vena creativa e originale.

Il brano ha partecipato il giorno 18 marzo alla maratona per la pace organizzata dal MEI e da AIA in diretta youtube e facebook per la raccolta fondi pro UCRAINA.

La copertina del brano è stata realizzata a mano dal pittore Salvatore Vitucci da una idea di entrambi.Teto D’Aprile è un cantautore salentino attivo dal 2001.