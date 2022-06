Su Rai Storia la resa dei francesi nel 1940

In prima serata su Rai Storia un documentario racconta la resa dei Francesi del 22 giugno 1940, con le registrazioni originali dei negoziati

L’umiliazione della Francia di fronte agli invasori tedeschi all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. La racconta il doc “22 giugno 1940, la resa dei Francesi”, in onda mercoledì 22 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Grazie della scoperta di due ore di registrazione dei negoziati, il documentario propone, quasi in presa diretta e in una maniera unica, le fasi di quel giorno in cui la Terza Repubblica si piega davanti alle soverchianti forze di invasione di Hitler.

A seguire, in seconda serata, il dopoguerra, i problemi economici e la ricostruzione sono i temi al centro della puntata della serie “L’Italia della Repubblica”, di Giancarlo Di Giovine, con l’introduzione di Paolo Mieli, in onda mercoledì 22 giugno alle 22.10 su Rai Storia. Ospiti gli storici Piero Craveri e Giuseppe Berta, il giornalista Pierluigi Battista e l’ingegner Francesco Merloni che, intervistato da Michele Astori, spiega come è avvenuto il rilancio dell’economia italiana dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale.

Nel 1945 il Paese si trova in condizioni gravissime, con 3.000 miliardi di danni subiti a causa del conflitto. Gran parte degli stabilimenti industriali si salvano, ma la produzione del 1945 crolla del 29% rispetto al 1938. Ingenti sono i danni al sistema dei trasporti. Oltre un milione e mezzo i disoccupati. Mancano le materie prime e la gente patisce la fame. Ci sono gli aiuti americani, ma si tratta di avviare un organico piano di riorganizzazione dell’economia capace di ripristinare i livelli produttivi del 1938.Un compito difficile soprattutto in un clima dominato da forti tensioni sociali. Ma sono anche caratterizzati da una grande vitalità e da un profondo desiderio di riprendere una vita normale dopo gli orrori della guerra. Nel 1950 la bilancia commerciale presenta, per la prima volta dopo la fine delle ostilità, un saldo positivo.