I Segreti della gestione del bankroll nelle scommesse online sportive

L'investimento di denaro è inevitabilmente legato alle scommesse online sportive. Per effettuare scommesse e ottenere premi in denaro reale, è necessario depositare conti e scommettere su denaro vero. Gli scommettitori non esperti fanno pronostici sull'intero piatto e perdono rapidamente l'intero bankroll. Uno scommettitore esperto sa che una saggia gestione del bankroll è la chiave per una carriera di scommesse fruttuosa a lungo termine. Pertanto, prima di scommettere, studiate i seguenti consigli per una corretta allocazione dei fondi.

Che cos’è la gestione del bankroll?

Il bankroll è un ammontare di fondi disponibili sul conto dello scommettitore, che può essere utilizzato per fare previsioni con denaro reale.

La gestione del bankroll è un modo saggio di allocare il denaro quando si fanno pronostici. Una corretta allocazione dei fondi aiuterà a mantenere il resto del bankroll e a evitare la perdita completa di denaro.

7 consigli su come gestire il bankroll in modo saggio

Nessuno scommette mai sull’intero piatto. Si raccomanda di utilizzare non più del 15% del bankroll per le scommesse.

Prima di fare pronostici con denaro reale, provate le sessioni demo sui simulatori, se esistono.

Quando si utilizzano strategie per le scommesse online sportive, non bisogna mai rinunciare a metà strada. Se iniziate a seguire una particolare strategia, usatela fino alla fine.

Prima di fare pronostici, ponetevi dei limiti. Decidete quanto potete permettervi di perdere. Se la somma di denaro stabilita viene persa, non cercate di recuperarla. Abbandonate il sito del bookmaker.

La stessa regola vale per le vincite. Se la vostra scommessa vince, non diventate dipendenti. Ricordate i vostri limiti e abbandonate il gioco quando avete vinto la somma di denaro stabilita.

È consigliabile spendere l’1-3% del bankroll per un risultato/scommessa.

Annotate tutte le perdite e le vittorie e fate una statistica dei vostri risultati per scoprire il vostro successo.

Principali errori nell’allocazione del bankroll

Scommesse all-in. In nessun caso gli scommettitori devono puntare l’intero deposito su un unico risultato. Anche se il risultato del gioco è evidente, non è auspicabile puntare sull’intero piatto.

Un tentativo di recupero. Si tratta di una psicologia, e gli allibratori lo sanno bene. Dopo una serie di perdite, gli scommettitori desiderano recuperare e cadono in una “fossa psicologica”.

Aumentare la dimensione della scommessa dopo una vincita. Anche se avete una serie di pronostici vincenti, non cedete all’euforia e abbandonate il gioco.

Non voler controllare la carriera con le statistiche. Gli appunti sulle partite e sui loro risultati permettono allo scommettitore di analizzare quali errori, quando e perché sono stati commessi.

Le migliori strategie per la gestione del bankroll

Strategie per scenari a basso rischio

Lo scopo principale di queste strategie è quello di ridurre al minimo le perdite. Sono adatte agli scommettitori con depositi bassi e medi. Queste includono:

– Una scommessa di dimensioni fisse. La strategia implica la realizzazione di pronostici della stessa entità, indipendentemente dalle vittorie o dalle perdite, ossia pronostici “piatti”.

– Una percentuale fissa. Determinare la percentuale del bankroll che ci si può permettere di spendere in scommesse e calcolarla prima di ogni previsione.

– Una vincita fissa. Calcolate le dimensioni della scommessa da destinare alla vincita di una determinata somma di denaro.

Strategie per scenari ad alto rischio

– La regola Martingala. Questo metodo implica l’aumento della puntata dopo ogni perdita.

Le 3 strategie più popolari per la gestione del bankroll

La maggior parte degli scommettitori utilizza le seguenti strategie per le scommesse online sportive:

Criterio di Kelly

In questo caso, si determina da soli la dimensione della scommessa utilizzando la formula:

(Probabilità x Probabilità – 1) / (Probabilità – 1) = dimensione della scommessa.

Strategia D’Alembert

Questa strategia prevede di scommettere su esiti con quote pari o superiori a 2,00. A seconda del risultato, si aumenta o si diminuisce la dimensione della scommessa successiva. Se la scommessa è vincente, la dimensione della scommessa successiva sarà inferiore. Se la scommessa perde, il pronostico successivo avrà un valore più alto.

Metodo Oscar Grind

Questa strategia è applicabile anche alle scommesse con quote di 2,00 o superiori. Nel caso in cui il pronostico risulti vincente, la dimensione della scommessa non varia. Se la previsione perde, la dimensione della successiva sarà due volte superiore.

La gestione del bankroll è una parte cruciale dello sviluppo di una carriera di successo. Non trascurate questa fase per non rischiare i vostri fondi.