4 giochi messicani da casinò di Spinominal da provare

Le slot machine a tema non sono una novità per il mercato. I fornitori sono piuttosto fantasiosi in termini di creazione di slot con vari temi e Spinomenal è uno dei fornitori leader in Europa. Se il tema della fiesta vi attira, apprezzerete sicuramente questi giochi messicani di Spinomenal.

100 Lucky Chillies

100 Lucky Chillies è uno dei giochi messicani che non dovreste ignorare se siete interessati a questo tema. Si tratta di un’interessante slot machine con una griglia 5×4 piuttosto insolita. Questa garantisce l’accesso a un numero impressionante di 100 linee di pagamento su cui scommettere. Il margine della casa del titolo è del 4,40%, un valore piuttosto basso che rende il gioco interessante per i giocatori esperti.

La slot presenta anche diverse funzioni aggiuntive che renderanno l’esperienza ancora più divertente. Per esempio, ci sono i Wild Chillies che possono impilarsi fino a coprire l’intero rullo, garantendo vincite decenti. La vincita massima che si può ottenere con 100 Lucky Chillies è pari a x1.000 della puntata iniziale.

Fortuna de los Muertos

Rilasciato nel 2020, questo gioco è abbastanza simile al precedente. Anch’esso presenta una griglia con 5 rulli e fino a 100 linee di pagamento. Anche il valore RTP del gioco è del 95,60%, esattamente lo stesso di 100 Lucky Chillies.

In termini di meccanica, si tratta di una slot machine molto simile, in quanto presenta anche le seguenti caratteristiche aggiuntive: Simboli impilati, simboli Wild e simboli Scatter. La differenza principale è il tema. Mentre il gioco precedente aveva come tema i peperoni, questo presenta il tema della più famosa festa latina.

Aztec Spell 10 Lines Edition

Questo gioco è stato pubblicato nel 2021 e vale la pena provarlo. Quando si lancia questa edizione di Aztec Spell, si nota subito che la griglia è 3×5, una scelta più comune rispetto alla 4×5. Come suggerisce il nome, la slot dispone di 10 linee di pagamento su cui creare combinazioni. Il valore RTP di questa slot è superiore a quello dei precedenti giochi messicani, poiché raggiunge il 96,31%.

L’elenco delle funzioni aggiuntive di Aztec Spell 10 Lines Edition è ancora più impressionante. Potrete beneficiare delle meccaniche più popolari come i Simboli Wild, i Simboli Mistero e i Free Spins. Tuttavia, c’è molto altro da scoprire. Il gioco presenta anche un mini-gioco bonus e funzioni come la selezione dei giri gratuiti e la modalità Multi Free Spin.

Tutte queste meccaniche aggiuntive rendono il gioco unico ed emozionante. All’inizio potrebbe sembrare troppo, soprattutto se siete principianti, ma una volta imparate le regole, vi godrete sicuramente le opportunità che il gioco vi offre. Come sempre con Spinomenal, la grafica è accattivante e l’ottimizzazione è ottima.

Mexican Chillies

Mexican Chillies è un’altra slot a tema corrispondente nella collezione di Spinomenal. Anch’essa presenta la griglia preferita dallo sviluppatore, 4×5, che consente di usufruire di 100 linee di pagamento. Il valore del ritorno al giocatore di Mexican Chillies raggiunge il 95,72%, un valore superiore alla media.

Anche se la nostra recensione è l’ultima, non è certo la meno importante, poiché il gioco presenta alcune caratteristiche eccezionali che potrebbero piacervi. Come per quasi tutte le slot di questo fornitore, potrete beneficiare dei simboli Wild e dei simboli Scatter. Il gioco presenta anche la funzione Stacked Symbols e l’opzione Retro Bet, davvero unica.

Ciò che distingue Mexican Chillies dalla folla dei giochi messicani che abbiamo trattato oggi è il suo moltiplicatore di vincite massimo. Con questa slot, potete moltiplicare la vostra puntata per x10.000, un valore molto più alto rispetto agli altri giochi della nostra lista. Anche se non avrete la fortuna di vincere il jackpot, vale comunque la pena di provare questo gioco, grazie alla sua grafica accattivante e alla sua meccanica vantaggiosa.