“Frida” è la nuova canzone di Moà

Fuori per McFly Dischi (distr. Ingrooves) il nuovo singolo di Moà dal titolo Frida. La cantautrice, originaria di Orvieto, ci fa dono di un brano pop che si ispira alla figura di Frida Khalo per raccontare una storia di amore, forza interiore e resilienza. Un pezzo dalle sonorità estive, ma che porta con sé la forza violenta della primavera che rinasce. Il testo nasce dalla penna di Moà e Andrea Mescolini su un beat di Davide Tagliapietra.

Frida è la storia di un fiore nel deserto, una guerriera che ha trovato la forza di lottare fino alla fine. Non tutto finisce come ci auguriamo, ma ognuno di noi, in un modo o nell’altro, può rimanere per sempre, in un paio di scarpe o magari in una canzone. Con questa canzone volevo raccontare una storia ben precisa, una persona che ho amato con tutta me stessa e che è scomparsa ormai da qualche anno. Ho inserito nel testo una figura così importante come quella di Frida Khalo perchè avevo il bisogno di esprimere al meglio la resilienza e la forza interiore che ha avuto e cercato la mia protagonista, il mio fiore nel deserto. (Moà)

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/3wQdQM9