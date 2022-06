Perché gli NFT rafforzeranno Solana

Gli NFT di Solana arrivano su Instagram e Facebook

Le applicazioni di Meta per i social media ospiteranno presto le NFT basate sulla rete Solana, a differenza di Twitter, che supporta solo le NFT basate su Ethereum. Per una blockchain con così tanto potenziale, è incoraggiante vedere una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo riconoscerne l’utilità.

Piuttosto che essere un mercato di NFT come OpenSea o Foundation, le app dei social media serviranno come galleria per mostrare le NFT. I creatori potranno classificare i loro post come NFT e aggiungere informazioni aggiuntive come dove acquistare l’NFT, su quale blockchain si basa e quanto costa. Chi scorre i NFT può accedere a questi dettagli se è interessato all’acquisto.

L’esposizione che Solana riceverà grazie a questa integrazione è una novità assoluta per la blockchain. Si tratta di un leader tra i cosiddetti Ethereum Killers , ma a parte i casi d’uso DeFi meno noti, Solana non è stata in grado di attingere al panorama mainstream.

Ora Solana ha la possibilità di dimostrare il suo valore a quasi 4 miliardi di utenti di Instagram e Facebook.

Lo stato degli NFT di Solana

Il momento non poteva essere migliore. Di recente, gli NFT di Solana hanno registrato un’impennata di popolarità e di prezzo. Il volume mensile dei Solana NFT è aumentato in modo significativo. Tra febbraio e aprile, il volume delle vendite è triplicato.

Nonostante i Solana NFT siano disponibili su mercati come OpenSea e Rarible, Magic Eden è attualmente il mercato più popolare. Sempre più collezionisti stanno scoprendo questo nuovo mercato. Prima della fine di febbraio, non si era mai registrato un volume superiore a 25 milioni di dollari su Magic Eden. Alla fine di aprile, il volume scambiato sul mercato era di quasi 75 milioni di dollari.

I recenti progetti di NFT come Okay Bears e DeGods hanno contribuito a catapultare Magic Eden e gli NFT basati su Solana sotto i riflettori, aumentando anche gli scambi su nft profit , piattaforma di trading molto popolare.

Il lancio di Okay Bears ha fatto registrare numeri storici. Nelle 24 ore successive al conio, Okay Bears ha generato 18,4 milioni di dollari di vendite primarie e secondarie. Si tratta di una cifra superiore a quella di qualsiasi altro NFT per quel giorno. Attualmente, Okay Bears si trova nella top ten di tutti i progetti NFT su OpenSea negli ultimi 30 giorni. Nello stesso periodo ha superato progetti più famosi come CryptoPunks , Meebits e Bored Ape Kennel Club.

Una notizia più che gradita

Con l’aumento dell’esposizione grazie alle integrazioni con Instagram e Facebook, Solana potrebbe finalmente aver svoltato per lasciarsi alle spalle il suo passato un po’ sospetto. Purtroppo, negli ultimi 12 mesi, Solana ha sofferto di una serie di interruzioni di rete.

Nel settembre 2021, Solana è stato interrotto per circa 17 ore. Un’altra interruzione si è verificata a gennaio di quest’anno. E proprio il mese scorso, la blockchain è stata interrotta per quasi sette ore a causa di bot maligni che hanno bypassato la rete. Sono in corso di implementazione soluzioni per mitigare questo problema in futuro, ma il bilancio è tutt’altro che perfetto.

Sorprendentemente, queste interruzioni non hanno scoraggiato Meta. Sembra che Meta sia consapevole del potenziale che Solana offre per livellare il campo di gioco dell’NFT.

Nonostante sia la blockchain NFT più popolare, l’uso di Ethereum è costoso per coniare, acquistare o vendere NFT. Gli utenti di Solana, invece, si renderanno conto che le commissioni più basse e la maggiore velocità contribuiranno a mantenere più denaro in tasca. Il lancio di Instagram e Facebook dovrebbe accelerare questa presa di coscienza nei prossimi mesi.

Gli investitori di Solana dovrebbero essere entusiasti di questi nuovi progressi. Solana è stata una delle blockchain DeFi più popolari, ma la maggior parte delle applicazioni rimane fuori dalla vista del pubblico. L’integrazione con Instagram e Facebook proietterà Solana in una nuova fase del suo sviluppo e la collocherà tra i pesi massimi della blockchain NFT.