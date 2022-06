Inaugurata la Global Mercy, la nave ospedale più grande al mondo

Inaugurata a Dakar la nave ospedale più grande al mondo. La Global Mercy è grande sette mila metri quadri, ha sei sale operatorie e misura 174 metri di lunghezza

È stata inaugurata nel porto di Dakar alla presenza del presidente del Senegal Macky Sall e di altri capi di Stato africani la Global Mercy, la più grande nave-ospedale civile al mondo, di proprietà della ong cristiana Mercy Ships. I leader africani, fra i quali il capo dello Stato della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalo e il presidente delle Comore, Azali Assoumani, sono saliti a bordo dell’enorme imbarcazione, sette mila metri quadri e sei sale operatorie, 174 metri di lunghezza e più di 28 di larghezza, per siglare la “Dichiarazione di Dakar“, una road map con un orizzonte al 2030 che mira a migliorare l’assistenza chirurgica e l’accesso alle cure nel continente. La firma del documento avviene a pochi giorni dalla fine dei tre giorni di lutto nazionale dichiarati per la morte di undici neonati in un reparto di ostetricia di un ospedale di Tivaouane, nel centro del Paese, avvenuto la settimana scorsa. Finora due operatori della struttura sono stati arrestati per negligenza.

CORSI DI FORMAZIONE PER OLTRE 200 PROFESSIONISTI

Sall è anche presidente di turno dell’Unione Africana e ha pertanto promesso di portare i contenuti della Dichiarazione siglata ieri anche nel contesto dell’organismo. Gert van de Weerdhof, amministratore delegato di Mercy Ships, che ha inaugurato la nave in occasione del 30esimo anniversario del lavoro della ong in Africa, ha affermato che “alla fine di una settimana difficile per il Senegal”, a Dakar “sono state prese importanti decisioni”. La Global Ships resterà nella capitale senegalese per quattro settimane per ospitare dei corsi di formazione per oltre 200 professionisti sanitari locali, per poi tornare nel Paese africano nel 2023. Nel porto di Dakar è ancorata dallo scorso febbraio anche la Africa Mercy, altra imbarcazione della ong che fornisce assistenza chirurgica a bordo.