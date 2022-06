Daniele Nicolò online con “Tutte quelle volte”

Arriva il nuovo singolo di Daniele Nicolò, “Tutte quelle volte”, in radio e negli stores digitali. Un brano che segna un nuovo inizio per il cantautore

Arriva il nuovo singolo di Daniele Nicolò, “Tutte quelle volte”, in radio e negli stores. Un brano che segna un nuovo inizio per il cantautore, dopo un percorso artistico ricco ed articolato che lo ha visto pubblicare diversi inediti, partecipare a programmi TV di rilievo nazionale e, non ultimo, aggiudicarsi il Premio della critica al Premio Mia Martini (2021) con “Scabrosa Atipia”, un pezzo frutto del lavoro con il team autorale composto da Pietro Cunsolo e Ilario Sergi insieme allo stesso Daniele (che è infatti autore, compositore e cantante), con cui già nel 2020 aveva pubblicato “Dentro l’eco”. “Tutte quelle volte” è la storia di un rapporto tormentato, in cui per sentirsi corrisposti ci si fa la guerra, portando l’altro al limite della sopportazione. È l’espressione della classica antitesi amore-odio, tra forze opposte, attrazione e repulsione, una miscela esplosiva che si manifesta sì nello scontro tra i due, ma è anche espressione dell’incontro tra parti di sé scisse, che desiderano ricongiungersi, si cercano senza trovarsi, finché una non si riconosce nell’altra come parte di un’unica identità. Un testo che ci racconta, quindi, di “Tutte quelle volte” in cui è stato necessario distruggere per ricreare un amore, un rapporto, o più semplicemente se stessi. In arrivo il videoclip…

