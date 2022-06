Tobjah torna con “Nuova stagione”

Dopo quattro anni di assenza, ecco il nuovo singolo del progetto solista di Tobia Poltronieri intitolato “Nuova stagione”

Fuori il nuovo singolo di TOBJAH (moniker di Tobia Poltronieri dei C+C=Maxigross) dal titolo “Nuova Stagione“: un ritorno e un nuovo inizio che ci avvicina alla pubblicazione di un nuovo secondo album, dopo il precedente “Casa Finalmente” del 2018, che avrà il titolo “La via di un pellegrino“. “Nuova Stagione” è l’anteprima di un cammino tortuoso tra luce e oscurità, dove attitudine dub, reminiscenze hip hop e atmosfere ambient incontrano la canzone contemporanea. Sconosciuto è il percorso, ma è già ora di partire. Alla fine del mondo, dopo una pandemia globale e sull’orlo di una guerra mondiale, viene naturale ricominciare da un nuovo disco, una nuova stagione.

https://open.spotify.com/album/12JDkPEjJiAxn8TZnRxDmi?si=Pt1B0TZ3Tw2C0-X_00gAuw

“La via di un pellegrino” è un disco nato mentre il presente si sgretolava e il futuro non esisteva più. Ho cercato di creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, perché non avevo più nulla da perdere. Non è un album concepito per essere portato in giro dal vivo perché quando l’ho realizzato i concerti erano solo che miraggi lontani. Così, invece che cominciare dalla mia solita chitarra, sin dal principio mi sono buttato su campionamenti polverosi, batterie elettroniche, bassi profondi e percussioni di lidi lontani, lasciandoli librare con echi a nastro e riverberi a molla che liquefacevano e rendevano sempre più alieni quei suoni embrionali. (Tobjah)

Biografia

Tobia Poltronieri (1988, Verona) ha attraversato la scena musicale italiana da dieci anni a questa parte (“Singar”, l’esordio del collettivo C+C=Maxigross è del 2011), passando dalla psichedelia folk in lingua inglese degli inizi fino al recupero della lingua madre, contaminata da sonorità sperimentali ed ancestrali. Collaboratore dello scomparso Miles Cooper Seaton (Akron/Family), Lino Capra Vaccina (nel suo primo disco solista Casa, finalmente), Marco Giudici & Adele Nigro (Any Other) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle) tra i tanti, ha all’attivo una decina di dischi, e centinaia di concerti tra palchi internazionali come il Primavera Sound di Barcellona (coi C+C nel 2016, prima band italiana nella line up ufficiale), un concerto registrato dalla BBC con il Miles Cooper Seaton Trio (2017), e aperture di rilievo come per il tour teatrale di IOSONOUNCANE e Paolo Angeli (2018).

Scrive, suona e produce tra la Sardegna, dove si è trasferito, e Verona, sua città natale dove si trova lo Studio Tega di Veronetta (il quartiere multiculturale della città), casa di produzione musicale fondata assieme al produttore Duck Chagall (anch’esso co-fondatore dei C+C).