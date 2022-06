Su Rai Storia il film “Martin Eden”: ecco la trama

In prima serata su Rai Storia il film di Pietro Marcello “Martin Eden”: ecco la trama della pellicola con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato

Una rilettura “italiana” di Jack London e di uno dei suoi romanzi più famosi: è il film di Pietro Marcello “Martin Eden”, in onda domenica 19 giugno 2022 in prima serata su Rai Storia per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”, senza interruzioni pubblicitarie. Nel cast, Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco.

Ambientato a Napoli, il film racconta l’amore di un giovane marinaio per una giovane donna, colta e raffinata, e del tentativo di elevare il proprio status sociale. Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile, mentre il film è stato insignito del Premio Arca Cinemagiovani come Miglior Film Italiano alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2019 e del David Donatello 2020 per la Migliore Sceneggiatura non originale.