Renzi smentisce crisi di Governo e attacca Conte

Renzi: “Crisi di governo? Conte non farà un nuovo Papeete. Se fosse stato sul treno per Kiev con Macron e Scholz non l’avrebbero messo nemmeno nella cuccetta”

“Una crisi adesso? No, sarebbe come il Papeete e Conte non fa un nuovo Papeete. Il voto passerà e Draghi va avanti”. Così Matteo Renzi a Mezz’ora in + su RaiTre.

UCRAINA, RENZI: “CONTE? SUL TRENO PER KIEV NEMMENO IN CUCCETTA“

E sulla questione Ucraina Renzi dichiara: “Il peggior di tutti è Conte: se fosse stato su quel treno” con Draghi, Macron e Scholz “non l’avrebbero messo nemmeno nella cuccetta”. “Tutti siamo per l’Ucraina – aggiunge. Io ho votato per l’invio di armi in Ucraina e voterò nella stessa direzione martedì ma la situazione è complicatissima”.

“NEL M5S STANNO UTILIZZANDO UCRAINA PER REGOLARE CONTI INTERNI”

“Nel M5S stanno utilizzando l’Ucraina per regolare i loro conti. Non gliene frega niente della geopolitica, ma se la Taverna e Toninelli devono rimanere in parlamento. Lo trovo avvilente” conclude Renzi come riferisce la Dire (www.dire.it).