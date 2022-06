Guerra in Ucraina: per Stoltenberg potrebbe durare anni

Guerra in Ucraina, Stoltenberg (Nato): “Potrebbe durare anni. Non dobbiamo smettere di sostenere Kiev, anche se il costo è elevato”

“La guerra in Ucraina “potrebbe durare anni”. A dirlo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. “Dobbiamo prepararci al fatto che potrebbe durare anni – aggiunge – e non dobbiamo smettere di sostenere l’Ucraina”, anche se “il costo è elevato, non solo per quanto riguarda il supporto militare ma anche per l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”.

Papa Francesco: “Non dimenticate il popolo martoriato”

Un invito “a non dimenticare il martoriato popolo ucraino che in questo momento sta soffrendo”. Lo ha rivolto papa Francesco al termine dell’Angelus. “Vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio oggi per il popolo ucraino? Prego? Ognuno si risponda nel proprio cuore”, ha aggiunto come riferisce la Dire (www.dire.it).