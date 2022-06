Fondazione CR Firenze: aperto il bando Habilitas

Fondazione CR Firenze sostiene progetti per favorire l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità intellettiva: al via il nuovo bando Habilitas

Dai progetti di vita indipendente a quelli per l’inserimento lavorativo, dall’abbattimento delle barriere architettoniche al sostegno psicologico: con il nuovo bando Habilitas la Fondazione CR Firenze vuole sostenere progetti di rete che propongano soluzioni nuove, efficaci e sostenibili per favorire l’inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie e delle abilità personali, la valorizzazione delle capacità di persone con disabilità intellettiva in tutti gli ambiti in cui si articola la vita quotidiana.

Fondazione CR Firenze mette a disposizione 750 mila euro totali per i progetti che possono essere presentati da organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che siano iscritti al registro regionale da almeno due anni e che operino nei territori della Città Metropolitana di Firenze (incluso il Comune capoluogo) e nelle province di Arezzo e Grosseto. Saranno presi in esame solo quei progetti che prevedono l’attivazione di una rete per fornire servizi integrati che coinvolgano più soggetti del settore sociale, favorendo così una risposta di maggiore impatto alle esigenze del territorio.

I progetti presentati all’interno del bando potranno riguardare: programmi di avvicinamento all’autonomia abitativa e di preparazione alla vita indipendente orientati al “dopo di noi”; azioni volte a risolvere il problema delle barriere architettoniche; interventi a supporto della persona con disabilità e della sua famiglia (informazioni, ascolto, sostegno psicologico, orientamento, accompagnamento domiciliare), attraverso la creazione di staff professionali; percorsi propedeutici o finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; percorsi di apprendimento e di acquisizione di competenze dedicati alle persone con disabilità, ma anche interventi di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e dell’accoglienza dedicati alle famiglie, agli operatori, ai volontari, alle figure educative che a vario titolo si relazionano con le persone con disabilità; programmi ludico-ricreativi e momenti strutturati di aggregazione sociale; soluzioni organizzative e formative che favoriscano l’accesso e la fruizione di servizi sanitari e riabilitativi.

Le azioni previste nei progetti presentati dovranno anche contenere attività di formazione del personale. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto presentato non potrà essere superiore a 100 mila euro. Il richiedente dovrà avere a disposizione un cofinanziamento di almeno il 30% del costo totale del progetto. C’è tempo fino al 2 settembre 2022 per presentare la domanda.

“Con il bando Habilitas Fondazione CR Firenze vuole dare il proprio contributo per migliorare i servizi per la disabilità, fortemente compromessi dall’emergenza sanitaria da Covid-19 – commenta il Direttore Generale di Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori – La centralità della persona con disabilità nella definizione del proprio progetto esistenziale è una priorità fortemente sentita dall’attuale sistema di welfare, che riconosce la necessità di preservare la dignità della persona, tutelare la sua uguaglianza e rispettare il diritto a condurre una vita più autonoma possibile contrastando lo stereotipo della disabilità come mera fonte di bisogno. Il nostro bando si inserisce in questa cornice auspicando di stimolare la realizzazione di progetti che possano venire incontro ai desideri, alle aspettative e alle preferenze della persona con disabilità, al fine di migliorare la qualità della vita di ognuno”.