Previsioni meteo 18 giugno 2022: caldo in attenuazione sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 18 giugno 2022: isolati acquazzoni al Centro-Sud, bel tempo e caldo in diminuzione sul resto della Penisola

Condizioni meteo estive e all’insegna del caldo sull’Italia in questo weekend, che vedrà però un calo delle temperature dopo l’afa dei giorni scorsi. L’anticiclone continua a regalare tempo stabile, ma correnti più fresche in arrivo nelle prossime ore determineranno un graduale abbassamento delle temperature. Nella giornata di oggi infatti avremo solo Torino da bollino arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo, con cieli sereni da Nord a Sud e possibilità di temporali pomeridiani solo sull’arco alpino. Lunedì la settimana inizierà con tempo ancora stabile e soleggiato su tutta la nostra Penisola, ma le temperature saranno più gradevoli rispetto a questo weekend.

Intanto per oggi, sabato 18 giugno 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche acquazzone o temporale sui settori alpini, soleggiato sul resto del Nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, residui fenomeni sulle Alpi occidentali. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con prevalente assenza di nuvolosità. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse in transito al mattino e cieli in prevalenza sereni al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi tra Calabria e Sicilia, con fenomeni localmente anche a carattere temporalesco, soleggiato sulle restanti regioni. In serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria locali piogge in mattinata sui rilievi meridionali, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile soprattutto sui settori interni ove non mancheranno temporali sparsi. Migliora ovunque dalla sera.

Temperature minime stabili o in aumento e massime stabili o in calo su tutte le regioni.

