“Aria nuova” è il nuovo singolo di raele

"aria nuova", il nuovo singolo di raele: un nuovo capitolo per l'alter ego di Rachele Marinelli, la songwriter di stanza a Roma

Esce “aria nuova“, il nuovo singolo di raele, un nuovo capitolo per l’alter ego di Rachele Marinelli, la songwriter di stanza a Roma, fuori per Le Siepi Dischi e in distribuzione Believe Digital.

“aria nuova” è la title-track di un EP di debutto di prossima uscita per Le Siepi Dischi, un EP intimo che si sviluppa in cinque tracce e che nasce per mettersi in contatto con la parte più intima di sé stessi. Qui la voce di Rachele, che in questo disco si mette completamente a nudo, è protagonista assoluta, accompagnata dalla sua chitarra acustica e da pochi altri interventi puntinistici, per meglio colorare il paesaggio onirico dei brani. È da ascoltare intorno a un fuoco, a lume di candela come si ascolterebbero certe storie di viaggi interiori, in una magica stanza senza spazio né tempo.

Questo brano rappresenta il ritorno alle mie radici, e descrive la necessità di cambiare “aria”. Dopo mesi lontana da casa sono tornata, tra le verdi colline Toscane, ritrovando quel senso di libertà attraverso il rumore del vento tra gli alberi e il flusso dell’acqua di un fiume. È la necessità di tornare a respirare dopo un lungo periodo in cui mi sono sentita soffocare dentro una stanza. È la riscoperta del sincero valore delle cose a cui prima non davo la giusta importanza. È ritrovarsi, promettendo di non perdersi più.

