A luglio i The Darkness al Pordenone Blues & CO. Festival

arriverà. Un appuntamento all’insegna dell’hard rock britannico, che vedrà protagonista il gruppo guidato dal carismatico Justin Hawkins. I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.

Attesissima e da sempre molto amata dal pubblico italiano, la carismatica rock band inglese ha firmato successi planetari come I Believe in a Thing Called Love, One Way Ticket e Everybody Have a Good Time e album memorabili come Permission to Land e One Way Ticket to Hell…And Back. Vantano una carriera ricca di riconoscimenti, dischi d’oro per i loro successi e innumerevoli premi, tra cui 3 Brit Awards, 2 MTV Music Awards, Kerrang Awards.

Nel 2021 hanno pubblicato il loro settimo album di inediti, Motorheart (per l’etichetta Cooking Vinyl), composto da nove potenti ed energiche tracce: oltre a riconfermarsi in quanto grandiosi intrattenitori, il disco ha dato prova della loro straordinaria abilità come musicisti.