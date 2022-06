“The Equalizer 2 – Senza perdono” su Rai 4: la trama del film

Prima serata thriller su Rai 4 con “The Equalizer 2 – Senza perdono”. Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall, ecco la trama del film

In The Equalizer 2 – Senza perdono, il film diretto da Antoine Fuqua, in onda su Rai 4 venerdì 17 giugno alle 21.20, Denzel Washington interpreta nuovamente uno dei suoi ruoli più significativi.Robert McCall è un ex agente delle CIA ora in pensione, inflessibile giustiziere in difesa delle persone oppresse e sfruttate.

Vive in un quartiere popolare a Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. L’investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert torna in azione…Nel cast anche Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo.