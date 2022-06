Psoriasi: nuovi dati sull’impiego di inibitori dell’interleuchina-17

In uno studio francese pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology, i tassi di persistenza della terapia biologica nella psoriasi e nell’artrite psoriasica sono risultati generalmente bassi a 3 anni, con gli inibitori dell’interleuchina-17 generalmente più persistenti degli inibitori del fattore di necrosi tumorale.

«Le opzioni di trattamento per la psoriasi e l’artrite psoriasica si sono evolute in modo significativo durante l’era dei biologici» hanno scritto il primo autore Laura Pina Vegas e colleghi del dipartimento di epidemiologia in dermatologia e valutazione delle terapie presso l’Università Paris-East Créteil di Créteil, Francia. «Ma gli studi clinici sono inadeguati per valutare l’efficacia relativa a lungo termine dei farmaci biologici e le evidenze non forniscono informazioni sufficienti sulla loro sicurezza».

Analisi della persistenza delle terapie biologiche

Con l’obiettivo di stabilire la persistenza a lungo termine di un certo numero di classi di farmaci biologici, in uno studio di coorte nazionale i ricercatori hanno confrontato i risultati sulle terapie biologiche utilizzate per trattare le due condizioni ricavati dal database dell’assistenza sanitaria amministrativa del regime di assicurazione sanitaria francese e dal database per le dimissioni ospedaliere.

Tutti gli adulti che avevano ricevuto una diagnosi di psoriasi o artrite psoriasica ed erano nuovi utilizzatori di terapie biologiche tra il 1 gennaio 2015 e il 31 maggio 2019 sono stati seguiti fino al 31 dicembre 2019. Sono stati esclusi i soggetti affetti da psoriasi e ricoverati in ospedale per artrite psoriasica e viceversa. L’esito principale era la persistenza, definita come il tempo trascorso tra l’inizio e l’interruzione della terapia biologica.

In totale sono stati inclusi quasi 17mila pazienti con psoriasi (età media 48,5 anni, 54,2% uomini). Gli inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF) sono stati iniziati nel 60,4% dei soggetti, mentre il 23,6% ha ricevuto un inibitore dell’interleuchina (IL)-12/23 e il 16% un inibitore dell’IL-17.

La coorte con artrite psoriasica era composta da 6.531 pazienti (età media 49,1 anni, 45,4% uomini), nel 76,2% dei casi trattati con un inibitore del TNF, nel 12,3% con un inibitore dell’IL-12/23 e nell’11,5% un inibitore dell’IL-17.

Persistenza maggiore per gli inibitori dell’IL-17

Complessivamente i tassi di persistenza a 3 anni delle terapie biologiche erano del 40,9% per la psoriasi e del 36,2% per l’artrite psoriasica.

Dopo gli aggiustamenti, i risultati dell’analisi hanno mostrato che gli inibitori dell’IL-17 erano più persistenti rispetto agli inibitori del TNF sia per la psoriasi (HR ponderato = 0,78) che per l’artrite psoriasica (HR ponderato = 0,7).

Gli inibitori dell’IL-17 sono risultati più persistenti rispetto agli inibitori dell’IL-12/23 per l’artrite psoriasica (HR ponderato = 0,69), ma non per la psoriasi.

Gli inibitori dell’IL-12/23 erano più persistenti rispetto agli inibitori del TNF per la psoriasi (HR ponderato = 0,76) ma non per l’artrite psoriasica.

«Considerate le numerose opzioni di trattamento biologico disponibili nel moderno ambiente terapeutico, i nostri risultati possono aiutare i medici a ottimizzare i percorsi di trattamento di prima linea» hanno concluso i ricercatori. «Tuttavia i tassi di persistenza delle tre classi di farmaci sono rimasti bassi a 3 anni, il che suggerisce che il controllo a lungo termine di queste malattie croniche può richiedere diverse linee terapeutiche».

Bibliografia

Pina Vegas L et al. Long-term Persistence of First-line Biologics for Patients With Psoriasis and Psoriatic Arthritis in the French Health Insurance Database. JAMA Dermatol. 2022 Mar 23;e220364. Leggi