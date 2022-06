Franco126 in tour per l’Italia: ecco tutte le date

Le date del tour Dal Vivo – Estate 2022 di Franco126. Il cantautore romano si esibirà il 28 luglio al Luce Music Festival di Barletta e il 9 settembre al Warehouse Decibel Fest

Annunciate le nuove date del tour Dal Vivo – Estate 2022 di Franco126. Il cantautore romano si esibirà il 28 luglio al Luce Music Festival di Barletta (BA) e il 9 settembre al Warehouse Decibel Fest di Arezzo.

Franco126, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, sarà protagonista di un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi a partire da venerdì 17 giugno a Bologna presso il Nova, sabato 2 luglio a Firenze al Viper Summer Festival, venerdì 14 luglio a Padova al Parco della Musica, sabato 16 luglio a Genova al Balena Festival Previe, venerdì 22 luglio a Napoli al Suo.na Festival, sabato 23 luglio a Gallipoli al Parco Gondar, giovedì 28 luglio al Luce Music Festival di Barletta (BA), sabato 30 luglio a Senigallia al Mamamia Festival, venerdì 5 agosto a Bagheria (Palermo) presso il Piccolo Parco Urbano, sabato 6 agosto a Catania a Villa Bellini, domenica 8 agosto a Diamante (CS) al Teatro dei Ruderi di Cirella, venerdì 19 agosto a Paestum (SA) al Maco Festival, domenica 28 agosto a Pescara presso il Teatro D’Annunzio, martedì 30 agosto a S. Benedetto del Tronto (AP) al San B. Sound, sabato 3 settembre al Pinewood a Moncalieri (TO) e venerdì 9 settembre al Warehouse Decibel Fest di Arezzo.

Per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista e degli organizzatori, il Pinewood Festival di Torino viene spostato al 2 e 3 settembre in una nuova location. I biglietti rimangono validi per le nuove date, maggiori info su vivoconcerti.com

CALENDARIO DATE

venerdì 17 giugno 2022 – BOLOGNA @ NOVA

sabato 2 luglio 2022 – FIRENZE @ Viper Summer Festival

giovedì 14 luglio 2022 – PADOVA @ Parco Della Musica

sabato 16 luglio 2022 – GENOVA @ Balena Festival Preview

venerdì 22 luglio 2022 – NAPOLI @ Suo.Na Festival

sabato 23 luglio 2022 – GALLIPOLI @ Parco Gondar

giovedì 28 luglio 2022 – MOLFETTA (BA) @ Luce Music Festival – NEW

sabato 30 luglio 2022 – SENIGALLIA (AN) @ Mamamia Festival

venerdì 5 agosto 2022 – BAGHERIA (PA) @ Piccolo Parco Urbano

sabato 6 agosto 2022 – CATANIA – Villa Bellini

lunedì 8 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi di Cirella

venerdì 19 agosto 2022 – PAESTUM (SA) @ MaCo Festival

domenica 28 agosto 2022 – PESCARA @ Teatro D’Annunzio

martedì 30 agosto 2022 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) @ San.B Sound

sabato 3 settembre 2022 – MONCALIERI (TORINO) @ Pinewood Torino – NEW DATE AND LOCATION

venerdì 9 settembre 2022 – AREZZO @ Warehouse Decibel Fest – NEW

giovedì 22 settembre – MILANO – Mediolanum Forum

sabato 24 settembre – ROMA – Palazzo Dello Sport

BIOGRAFIA

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino. A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica. A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”. Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma. Inoltre, il 21 gennaio 2022 è uscito il suo nuovo EP in 4 tracce “Uscire di Scena” per Bomba Dischi e Island Records