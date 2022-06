Previsioni meteo 16 giugno 2022: Italia tra caldo e temporali

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 giugno 2022: nuova ondata di caldo sull’Italia, tempo stabile ad eccezione di temporali pomeridiani su Alpi e rilievi appenninici

Poche novità sul fronte meteo in questo inizio della seconda metà di Giugno, grazie ad un robusto campo anticiclonico che tiene lontane le perturbazioni ma sta riportando anche caldo e afa sull’Italia. La giornata di oggi non farà eccezione, e avremo uno scenario meteo sempre caratterizzato dall’alta pressione. Saranno possibili temporali nelle ore pomeridiane sui rilievi alpini e appenninici e sulle zone interne del Centro, ma sarà soprattutto il caldo il grande protagonista. Torneranno infatti anche le città da bollino rosso o arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo maggiore nuvolosità, associata a precipitazioni di stampo pomeridiano che insisteranno specie sulle aree centro-meridionali della nostra Penisola. La giornata di sabato trascorrerà invece con tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le nostre regioni per un weekend decisamente estivo.

Intanto per oggi, giovedì 16 giugno 2022, al Nord Italia al mattino cieli del tutto soleggiati Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco Alpino e in Appennino, nessuna variazione altrove. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Al pomeriggio piogge e temporali in Appennino, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con possibilità di brevi e isolati acquazzoni sull’Appennino, più stabile altrove. Asciutto in serata con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli del tutto sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sulle zone Appenniniche, asciutto e soleggiato altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con possibilità di brevi e isolati acquazzoni sui settori interni. Asciutto in serata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.