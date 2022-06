Gli Elephants in The Room online con il nuovo video

Il brano “I love it” della band capitolina degli Elephants in The Room fuori sulle piattaforme streaming e in radio. Il video è su YouTube

MZK Lab presenta il videoclip I Love It, nuovo singolo della giovane rock band capitolina Elephants in The Room, già nominati Artisti del mese di novembre 202 su MTV New Generation. Il video raffigura la band in un montacarichi che in lunga cascata scende verso l’ignoto, attraversando vari stadi di un mondo immaginario, un po’ come il tana del bianconiglio. Le liyrcs che ne fanno da contorno accompagnano i ragazzi in una destinazione ancora tutta da scoprire.

“I Love It nasce, come tutti i nostri brani, durante una jam session a briglie sciolte. In poche ore il pezzo era già in piedi, andava solo registrato. L’idea del sound era chiara sin da subito. Successivamente la musica e l’atmosfera creatasi hanno ispirato il testo che racconta la storia di un amore narrato balzando fra il primo incontro e il conoscersi tanto da amare le imperfezioni dell’altro” – Elephants In The Room.

La storia di questa giovane band italiana nasce agli inizi del 2019 dall’incontro fra Daniele Todini, Emanuele Stellato ed Eric Borrelli, musicisti della periferia Nord di Roma. A legare i membri degli Elephants In The Room c’è un’amicizia che risale ai tempi dell’adolescenza, il momento in cui i tre musicisti hanno iniziano a sperimentare le loro capacità. Prima di unirsi i tre ragazzi hanno preso parte a diversi progetti musicali ritrovandosi in varie formazioni, per poi unirsi e dare vita a gli Elephants In The Room. Suonano di tutto insieme, dal Punk-Rock, al Prog, al Funk, per arrivare a delle sonorità nettamente sperimentali che, in seguito, diverranno il vero e proprio collante della band emergente. Fare musica pop, secondo gli Elephants in the Room, significa aprirsi a mille influenze, con la cocente necessità di non restare attanagliati ad una comfort zone ma piuttosto con il desiderio di uscire “fuori dalla stanza”. Nel 2020 iniziano la collaborazione con MZK Lab che li porta alla loro prima release ufficiale: “Done” proclamandosi Artisti del mese di novembre su MTV New Generation.

Seguono nuove uscite ufficiali ed alcune live sessions inedite, che portano gli Elephants In The Room al 2022 con la nuova “I Love It”. Un brano apripista che anticipa il primo Ep la cui uscita è prevista per l’inverno 2022, una vera e propria raccolta dove gli Elephants racconteranno e mostreranno finalmente una panoramica di cosa hanno seminato in questi due anni di lavoro.