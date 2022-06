Documenti per aprire un conto corrente SRL

Le Società a responsabilità limitata, o Srl, necessitano di un conto corrente dedicato per la gestione delle operazioni economiche e per tenere separata la finanza personale da quella aziendale.

Che si tratti di un conto corrente tradizionale o online, questo strumento consente alle Srl di svolgere molteplici operazioni come gli acquisti in negozio e online, la domiciliazione delle utenze, il pagamento degli stipendi e tanto altro ancora.

Vi sono anche conti correnti aziendali che offrono la possibilità di pagare gli F24 o di accedere a funzionalità accessorie pensate proprio per le società.

In questo articolo vedremo brevemente come si apre un conto corrente per Srl e quali sono i documenti necessari per aprire il conto. Per la procedura dettagliata sull’attivazione del conto rimandiamo, invece, a questo articolo di Chescelta.it: https://www.chescelta.it/conto-corrente-srl/Apertura conto corrente SRL

Come aprire il conto corrente per Srl

Non tutti i titolari di Partita Iva hanno l’obbligo di aprire un conto corrente aziendale, ma questo non vale per le Srl. Infatti, le società di persone e di capitali hanno l’obbligo di aprire un conto corrente aziendale dedicato all’attività.

L’apertura di un conto corrente per Srl è molto semplice e richiede poco tempo, che può variare in base alla banca.

Una volta individuato il conto corrente più adatto alle esigenze della società si può procedere con l’apertura.

Per aprire un conto corrente è necessario prima di tutto individuare quelle persone che potranno agire per conto della società attraverso il piano aziendale. Attraverso questo la banca potrà autorizzare le persone indicate ad effettuare le operazioni per conto dell’azienda.

Può aprire il conto corrente aziendale l’amministratore o un rappresentante con delega.

I documenti necessari per l’apertura del conto corrente per Srl

Al momento dell’apertura del conto corrente aziendale è necessario presentare alcuni documenti e dare tutte le informazioni necessarie.

Tra le informazioni da inserire al momento dell’apertura del conto nella procedura online ci sono le generalità dell’amministratore con i relativi documenti di identità e codice fiscale.

Sono, poi, necessari i documenti della società, che sono:

Partita Iva e codice fiscale;

Visura camerale;

Documento di identità in corso di validità del soggetto autorizzato ad aprire il conto;

Dati personali e dati aziendali;

Recapiti della Srl.

Nel caso di un conto corrente aperto presso una filiale della banca bisognerà portare tutti questi documenti. Invece, per quanto riguarda i conti correnti aziendali spesso si può procedere con una procedura online guidata in cui si possono allegare i documenti richiesti.

Possono esserci altri documenti richiesti dalla banca, soprattutto in merito alla normativa di antiriciclaggio.