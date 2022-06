“Strade vuote” è il nuovo singolo degli EraNera

“Strade vuote” è il nuovo singolo della band milanese EraNera. Brano dal sapore decisamente Rock che rievoca emozioni e sensazioni del primo lockdown

“Strade vuote” è il nuovo singolo della band milanese EraNera. Brano dal sapore decisamente Rock che rievoca emozioni e sensazioni del primo lockdown, una traccia indelebile scolpita nelle nostre anime di un periodo che nessuno potrà mai dimenticare.

Ti ricordi quando siamo stati chiusi in casa per tre mesi? Quel silenzio irreale che veniva spezzato solo dalle ambulanze e dalla musica che usciva dalle case, te lo ricordi? Dei giorni impossibili da dimenticare, sembrava di essere in un film. Per questo motivo abbiamo voluto scrivere questa canzone piena di immagini ed emozioni che ci riportano a quelle settimane fatte di domeniche.

Chi sono gli EraNera

Il progetto EraNera nasce nel 2019 dalle ceneri di altri progetti musicali. Siamo a Milano nell’inverno del 2019 quando Carro (cantante chitarrista) decide di scendere in studio con il Verno (bassista) e Masi (batterista) per provare a scrivere qualcosa di nuovo. Il trio spinge ma manca ancora qualcosa per definire la formazione completa. Nell’estate 2020 si aggiunge Spera alla chitarra ed è da questo punto che i quattro iniziano a pensare di registrare delle pre produzioni in autonomia e farle ascoltare in giro per avere i primi feedback.

La band è formata da Davide Carrone (voce e chitarra), Davide Maselli (batteria), Andrea Vernò (basso) e Andrea Sperandeo (chitarra).

EraNera è il nostro viaggio, passato e presente, con tutto il pesante, intenso e bellissimo bagaglio riempito dalle esperienze vissute in questi anni, dove noi quattro ci siamo spogliati di tutte le paure e debolezze.

EraNera è il contenitore dove possiamo urlare, sudare, piangere e morsicare quello che siamo veramente dopo questi lunghi mesi di silenzio.

Nella primavera 2021 la band decide di entrare in studio per registrare i primi due singoli, Sottoterra e Strade Vuote avvalendosi della competenza e professionalità dei ragazzi dell’Auditoria Records e del gusto e dell’impegno dei ragazzi di Domino Management. Il primo singolo “Sottoterra” è uscito l’11 giugno 2021. A ottobre 2021 gli EraNera ritornano in Auditoria Records per registrare altri due brani.

Crediti

Artista: EraNera

Titolo: Strade vuote

Etichetta: Auditoria Records

Distribuzione: The Orchard

Codice ISRC: BE5HB2200315