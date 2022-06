“PUZZLE ASTRALE” è l’ultimo singolo di EDY, tra cantautorato, shoegazing e riverberi cosmici fuori in digitale per Goodfellas

EDY inaugura un nuovo percorso musicale con il singolo PUZZLE ASTRALE, in uscita oggi per Goodfellas su tutte le piattaforme digitali. Un brano dalle sonorità electro-alternative, immerso in un tessuto dream pop, dove cantautorato e shoegazing ballano vicini, al centro di un universo traboccante di emozioni. Alla produzione artistica, Matilde Davoli, cantautrice, produttrice e ingegnere del suono di fama internazionale, con cui EDY collabora da tempo.

PUZZLE ASTRALE celebra un incontro. “Due persone, come due pianeti che girano solo attorno al proprio asse, sono vicini ma non si toccano, eppure con la stessa voglia di “lasciarsi andare” e trovare un contatto, un’unica stella attorno a cui orbitare. È una canzone sospesa, sognante, fatta per portarti altrove, nel pieno e nel vuoto dello spazio, dove sembra che non ci siano motivi per restare.”

PUZZLE ASTRALE è quello che rimane al termine di una Supernova emotiva, un mondo musicale pieno di chitarre fumose, polveri elettroniche e riverberi cosmici. Un brano gassoso, che sarà la materia prima per nuove stelle, pianeti e canzoni.

Con PUZZLE ASTRALE EDY, infatti, dà il via al percorso che porterà alla pubblicazione del suo primo mixtape, contenente due brani inediti, secondo passaggio di rottura con la sua ricca carriera pop-rock.

Ascolta PUZZLE ASTRALE: https://spoti.fi/3PAyXcv