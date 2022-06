Niente sesso prima del matrimonio: il Vaticano chiede più castità alle coppie

Documento del Dicastero dei laici su nuovi percorsi per la preparazione al sacramento del matrimonio: sì alla castità, no al sesso prima del matrimonio

Stop al sesso prima del matrimonio, sì alla castità. Lo chiede il Vaticano alle coppie che devono affrontare il percorso pre-matrimoniale nel documento del Dicastero per i laici. “Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune” è uno dei passaggi chiave.

“Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso” si legge ancora.

Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari dà seguito a un’indicazione ripetutamente espressa da Papa Francesco nel suo magistero, ossia “la necessità di un “nuovo catecumenato” che includa tutte le tappe del cammino sacramentale: i tempi della preparazione al matrimonio, della sua celebrazione e degli anni successivi”, soprattutto quando gli sposi potrebbero attraversare delle crisi e dei momenti di scoraggiamento.

Come si legge sul sito ufficiale del Dicastero per i laici sono due gli aspetti di novità del Documento: prima di tutto uno sguardo che è rivolto al futuro della famiglia, con una preparazione molto remota alla vocazione matrimoniale. Si tratta, infatti, di preparare il terreno iniziando a lavorare con i bambini, gli adolescenti e i giovani, piantando dei semi i cui frutti potranno vedersi negli anni a venire. Giovani che, altrimenti, probabilmente, non si sposerebbero mai.

In secondo luogo, viene sottolineata l’importanza del fatto che, accanto ai sacerdoti, ci siano delle coppie di sposi che accompagnano il catecumenato di coloro che chiedono il sacramento del matrimonio. La loro esperienza di vita matrimoniale è decisiva perché possano esserci comprensione, accoglienza e gradualità in questo percorso che, in tante parti del mondo, tra l’altro, è oggi spesso rivolto a coppie che già convivono e che possono così sentirsi comprese da chi vive la loro esperienza già familiare.

Il documento è pubblicato in formato cartaceo dalla Libreria Editrice Vaticana e, per ora, è possibile trovarlo soltanto in lingua italiana. A breve verranno pubblicate le versioni in altre lingue straniere.