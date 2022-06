Jail Jam presenta la nuova collezione

Matilde Vedove è la protagonista della nuova campagna SS22 di Jail Jam, brand di cappelli ed accessori, dalle forti connotazioni street ed urban style

Cambiare vita, da un giorno all’altro. E’ quello che ha fatto Matilde Vedove, skater appassionata di digital e delle relazioni sociali. Da sei mesi ha mollato tutto e si è trasferita alle Canarie, un luogo magico, con una natura incontaminata in cui perdersi e ritrovarsi. Matile Vedove è la protagonista della nuova campagna SS22 di Jail Jam, brand di cappelli ed accessori, dalle forti connotazioni street ed urban style, prodotta dal gruppo Mirage. Lo shooting, realizzato a Fuerteventura, racconta lo spirito di Jail Jam e della collezione estiva dedicata agli amanti dell’aria aperta che parlano un linguaggio contemporaneo e di tendenza.

Istantanee che raccontano di voglia di viaggiare, di libertà, autenticità e sorellanza. Basta un costume, un pareo e ovviamente un cappello Jail Jam: che sia a tesa larga, in paglia con decorazione a contrasto o il bucket hat in leggerissimo tessuto con gli inserti laterali in mesh, per ritrovare la voglia di estate e vacanza. C’è spazio anche per le bandane a blocchi di colore in tessuto effetto seta da portare con borsa in cartapaglia a doppi manici, nappina e dettaglio patch logo frontale. Immancabile per lui la coppola in denim in alternativa al cappello da pescatore in tweed bicolore.

“Nonostante non abbia più diciotto anni, sull’isola mi sono sentita di nuovo libera, libera di intraprendere un viaggio più autentico con me stessa, un viaggio di riscoperta. Fuerteventura è il luogo che mi fatto sentire di nuovo viva dopo più di due anni chiusa dentro casa. un posto in cui sento di migliorarmi e crescere giorno dopo giorno”, racconta Matilde che ha prodotto gli scatti con la sua agenzia, Wild Woman Agency, progetto dedicato all’empowerment femminile. Lanciato ufficialmente nel 2013, Jail Jam si rivolge a chi è appassionato di sport, ai nerd, agli hipster, agli esploratori, a tutti coloro che vogliono cambiare il mondo, agli amanti della natura, a quelli che osano e non hanno paura di mollare tutto e ricominciare da zero.