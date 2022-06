Dj Beda vs Catalano: fuori “Last Train Home”

Disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “LAST TRAIN HOME”, il nuovo singolo di Dj Beda vs Catalano

“Last train home” è una pop-song in chiave dance con un arrangiamento che potrebbe essere definito come melodic progressive house. Un Pianoforte sognante (con reverberi in side chain), suonato e non quantizzato, caratterizza l’intera canzone ed accompagna in maniera avvolgente la melodiosa e soave voce, anche un po’ eterea, della cantante Carmela Coppola. Sintetizzatori galoppanti e al contempo dolci e smussati riempiono lo spettro acustico avvolgendo l’ascoltatore in un confortevole e dinamico ascolto. Il brano si presta ad un ascolto da salotto come ad un party in piscina, ma potrebbe funzionare anche nelle prime ore di apertura dei festival di EDM del centro Europa. Il testo racconta la storia di una persona sconfortata e provata dalle difficoltà, allo stesso tempo la incoraggia a portare avanti i propri sogni anche se si è consapevoli che sono difficilissimi da realizzare, forse improbabili, ma il sacrificio e l’impegno porteranno a dei risultati.

“Volare Basso serve per imparare, ma bisogna spiccare il volo per essere al di sopra di tutti” commenta Dj Beda a proposito del brano.

Biografia

Pietro Beduzzi in arte Dj Beda inizia la sua carriera negli anni 90 lavorando nelle discoteche della sua zona. Nel 2010 produce “Dance with me” con la casa discografica Drizzly Records e nel 2019 “Love in time” prodotto da Restate Records Russa. Collabora con diversi artisti e anche con la prestigiosa compilation Hit Mania con i brani “I need you”, “By your side” e ”Lost in the dark”.

CATALANO (Marco Catalano) è un musicista e produttore di musica dance nato a Catania il 30-10-1976 e cresciuto a Pompei (Napoli) – Italia. È autore, compositore e produttore ma nasce musicalmente come batterista in diverse rock blues band già all’età di 14 anni. Catalano coltiva da sempre la passione per la musica dapprima studiando batteria e percussioni per 4 anni e successivamente pianoforte per soli sei mesi, maturando le conoscenze basi di armonia per produrre le prime canzoni e per poter sostenere l’esame alla SIAE come compositore e autore (all’epoca si sostenevano degli esami anche abbastanza impegnativi). Ottiene diverse pubblicazioni su varie etichette discografiche nazionali ed estere con diversi progetti dai più svariati nomi: Sky MC su Deep Den Records (Italia) e Trax Records (USA), DJ LA su Absolutely Records e Tenax Recordings (Italia), Sisma su SPQ Sound Records (Italia), Emilia Maiello su Absolutely Records (Italia), Emi (Giappone), Azuli Records (UK).

Musica e passioni ritmiche, sfumature sonore e giunti armonici caratterizzano il suono di questo produttore musicale vesuviano. Nel 2014 Catalano produce sotto il nome artistico di MC Groove e produce 4 canzoni intitolate “Fallin’”, “Nobody to love”, “Come into my heart” e “Right now” pubblicate da Contrasena Records (Spagna).

Nel 2016 Catalano instaura un rapporto duraturo con la casa discografica Sound Management Corporation di Daniele Cicco per la quale produce numerose song pubblicate su diverse compilation del noto marchio Hit Mania con i nomi d’arte di MC GROOVE, COPPOLA, CATALANO, TIRESIA.

Catalano propone un dj set electro house e un live act con la Cantante Carmela Coppola.