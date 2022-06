Cristian Albani in radio con “Giorni”

Il giovane artista romagnolo Cristian Albani pubblica il suo nuovo singolo “Giorni” con distribuzione Sony Music Italia

È un brano delicato ed ispirato, scaturito da un monologo interiore nel quale l’artista si interroga sull’esperienza dell’attesa. Vivere in questo periodo storico in standby, tra l’opportunità di una giornata libera e la sofferenza di una giornata svuotata, porta ad un conflitto interiore sullo scorrere del tempo.

“Stiamo vivendo “Giorni” diversi da quelli a cui siamo abituati: solo atipici se siamo fortunati, pure difficili se lo siamo stati un po’ meno. Sia nell’una che nell’altra situazione ci ritroviamo a oscillare tra l’apatia e l’esagitazione, tra la speranza e lo sconforto, cercando di tenere a bada le energie che ora reprimiamo, ma che ci torneranno utili per ripartire.”

Cristian Albani

L’arrangiamento del brano si articola tra elementi elettronici e pop-rock, esplorando una dinamica prima sospesa e poi cadenzata.

I motivi ripetuti lasciano spazio a repentini cambi armonici, in cui la chitarra elettrica e i sintetizzatori si litigano il primo piano.

Le parole galleggiano in un’atmosfera rapita, sognante, disgregandosi in una coda enigmatica e aliena.

Un singolo che denota la grande sensibilità dell’artista, già intravista nella precedente “Memoria”, che cullerà l’ascoltatore in una riflessione che riguarda la vita di tutti nel recente periodo.

Cristian Albani è un cantautore cosmopolita e introspettivo.

Cresciuto tra i borghi della riviera romagnola, matura artisticamente a Londra e durante numerosi viaggi per l’Europa.

Si stabilisce poi a Bologna per proseguire la formazione musicale e dare nuovo respiro ai suoi progetti.

Il suo repertorio è bilingue: l’italiano e l’inglese si alternano in base alle circostanze espressive, spesso coesistendo in più versioni degli stessi pezzi.

Il piano è lo strumento che lo accompagna sul palco e nella composizione, mentre nella produzione in studio emergono elementi folk, orchestrali ed elettronici.

La sua musica è eterogenea nelle influenze (Joni Mitchell, Bon Iver, Beirut, Franco Battiato), ma unificata da espressività e intensità emotiva.

Nell’agosto del 2018 ha pubblicato online il suo primo singolo “Archimede”.

Nel 2020 viene pubblicata su YouTube una studio session dove interpreta alcuni brani del suo repertorio live ed esce il secondo singolo “Desperate (For Purpose)”, brano in lingua inglese.

Nel 2021 ripropone un testo italiano nel suo terzo singolo con video, “Memoria”