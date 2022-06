Baci appassionati tra Paola Di Benedetto e Rkomi

Paola Di Benedetto e Rkomi sono fidanzati e i baci per strada sono la conferma: la coppia paparazzata da “Chi” dopo una serata romantica per le vie di Milano

Baci “insuperabili” per strada a Milano confermano la relazione tra Paola Di Benedetto e Rkomi. I due sono stati beccati da Chi, sotto il portone di casa, dopo una serata romantica passata a cena insieme. La neo coppia si sarebbe conosciuta tramite amici comuni.

Paola Di Benedetto e Rkomi: come si sono conosciuti

“I due – scrive il magazine come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – si frequentano da poco, ma le premesse per una love story che possa durare ci sono tutte. È stata Milano, la città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi le loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram, i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca “in” di Milano, poi seduti, vicini e complici, a teatro e infine questo weekend a Roma. Dopo il Radio Zeta Future Hits Live, primo festival dedicato alla generazione Zeta, condotto da Paola e al quale Rkomi partecipava in veste di cantante, sono andati a mangiare fuori in gruppo al ristorante di Tommaso Paradiso. Nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente…”.

Esattamente un anno fa, a giugno 2021, Paola Di Benedetto chiudeva la storia d’amore, iniziata nel 2018, con Federico Rossi del duo Benji e Fede. Rkomi, invece, ha sempre vissuto l’amore in maniera riservata. Ora è a Chi a farlo uscire allo scoperto.