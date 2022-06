Simona Molinari ai Vigneti Caprai con il suo “Petali in tour”

Suoni Controvento 2022: Simona Molinari in concerto a settembre ai Vigneti Caprai di Montefalco con il suo “Petali in tour”

Torna sui palchi italiani per presentare il suo nuovo album “Petali”, uscito lo scorso mese di aprile per Bmg, Simona Molinari che nel suo giro di live il prossimo 11 settembre sarà protagonista di una tappa del suo “Petali in tour” ai vigneti Arnaldo Caprai di Montefalco, nell’ambito della sesta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma che si realizza grazie al sostegno della Regione Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Simona Molinari torna sulla scena con la sua eccezionale vocalità e raffinatezza nella versione più intima e libera di sé, a seguito di un’evoluzione personale e una rivoluzione artistica. Al centro di “Petali” c’è la vita con il suo mistero e una donna piena dell’istinto e della volontà necessari per viverla fino in fondo. I nove brani che compongono il nuovo album sono attraversati da un’idea di rinascita e sono caratterizzati da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate valorizzate dalla produzione di Fabio Ilacqua che segnano una svolta nel percorso artistico di Simona Molinari. In questi otto anni di assenza dalla scena discografica Simona Molinari si è dedicata ai tour, ha esplorato nuovi mondi artistici più efficaci per esprimersi, è diventata madre, ha recitato nel film “C’è tempo” di Walter Veltroni ma soprattutto ha cercato e trovato se stessa.

L’album “Petali” è stato preceduto da tre anticipazioni “Davanti al mare”, “Tempo da consumare” e “Lei balla sola” e tre sono i brani che portano la firma della stessa Simona, “Il solito viavai”, “Un libro nuovo”, “La tua ironia”.

Prevendite su circuito TicketItalia e TicketOne

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

