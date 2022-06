Previsioni meteo 14 giugno 2022: caldo in aumento sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 14 giugno 2022: cieli coperti ma con scarse possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali. Caldo in aumento

Inizio di settimana con condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate sull’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione che gradualmente sta rimontando sulle nostre regioni. Nella giornata di oggi avremo dunque clima asciutto e tipicamente estivo sulle regioni del Centro e del Sud Italia, con caldo in aumento anche se senza città da bollino rosso o arancione come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Al Nord avremo cieli più coperti ma con scarsità di precipitazioni che, tra pomeriggio e sera, potranno bagnare solo i rilievi alpini e appenninici con rovesci a carattere isolato.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la prima parte della giornata trascorrerà con tempo stabile, mentre nel corso del pomeriggio saranno possibili isolati rovesci sull’arco alpino e sulle zone interne del Centro e del Sud Italia. Giovedì bel tempo su tutta la nostra Penisola con cieli sereni e temperature massime in graduale aumento, fino a portarsi su valori superiori alla media stagionale.

Intanto per oggi, martedì 14 giugno 2022, al Nord Italia al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutte le regioni con possibili piogge associate. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui rilievi e in sconfinamento verso le pianure. In serata residui fenomeni sulle Alpi, asciutto altrove con nubi sparse. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali, asciutto e soleggiato sulle regioni tirreniche. In serata residui fenomeni sugli stessi settori con locali piogge anche sulle zone interne della Toscana. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con possibilità di brevi e isolati acquazzoni soprattutto sui settori interni. Asciutto in serata con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile e tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sui rilievi della Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli in prevalenza sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con possibilità di brevi e isolati acquazzoni sui settori interni. Asciutto in serata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in aumento specie sulle aree centro-meridionali dell’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.