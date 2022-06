Covid: mascherine resteranno solo in ospedali, Rsa e sui mezzi pubblici

Covid, il sottosegretario Costa: le mascherine resteranno obbligatorie fino a settembre sui mezzi pubblici, negli ospedali e nelle Rsa

“Per i trasporti si prevede un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi particolarmente affollati quindi è positivo mantenere ancora un po’ di prudenza. Così come negli ospedali e Rsa” così Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “Domani però ci sarà un altro ulteriore passo verso la normalità. Cadrà l’obbligo per cinema, teatri e luoghi sportivi al chiuso. Siamo così in presenza di pochissime restrizioni”.

E sulla mascherina all’esame di maturità, Costa aggiunge come riferisce la Dire (www.dire.it): “L’esame di maturità senza mascherina è un grande segnale per i nostri ragazzi e per tutti, un altro segno del nostro ritorno alla normalità. È anche un segnale di coerenza. Perché un ragazzo di 18 anni poteva andare a votare senza mascherina e una settimana dopo essere obbligato a metterla per gli esami di maturità”.